Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

護理系女神命案︱黃明志吸毒案獲判無罪 當庭釋放

兩岸熱話
更新時間：13:09 2025-12-22 HKT
發佈時間：13:09 2025-12-22 HKT

馬來西亞歌手黃明志今年10月捲入台灣網紅謝侑芯命案，當時他身上被發現疑似毒品的藍色藥丸，並被驗出身上有4種毒品的陽性反應，掀起外界熱議。然而，黃明志涉嫌吸毒的案情，上周五（19日）被透露尿檢結果呈陰性，今日（22日）也在針對吸毒案的法庭中獲判無罪，當庭釋放。

相關新聞：謝侑芯猝逝案 黃明志控救護車遲到一小時救援 馬國衞生部咁講⋯

相關新聞：護理系女神︱擁53萬粉絲網紅謝侑芯 31歲海外驟逝

馬來西亞媒體報道，黃明志今日（22日）為吸毒案出庭，並在友人與委任律師鄭清豐陪伴下現身。由於控方副檢察司在庭上公布「尿檢陰性」的報告，因此法官宣判他無罪，且可退回保釋金。不過，黃明志未有回應現場記者的提問，只是提醒記者注意腳下安全，隨即與同行人離開法院。

雖然吸毒案獲判無罪，但黃明志還涉及一宗持有毒品的案件，預計在明年1月19日審理。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
21小時前
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
2025-12-21 12:39 HKT
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
生活百科
23小時前
警方拘捕15人，檢獲大批證物。梁國峰攝
01:28
上環10億日圓劫案│警方拘15人涉串謀行劫 包括主腦及落手劫匪 未起回巨款
突發
1小時前
考車牌︱元旦起禁考試車用「外掛」睇位 教車師傅爆行家出貓離譜玩爛規矩：考生勢更易肥佬
社會
23小時前
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
影視圈
4小時前
75歲《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱 早月曾入ICU跟死神搏鬥
75歲《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
3小時前
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
影視圈
18小時前
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
影視圈
15小時前
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-21 13:24 HKT