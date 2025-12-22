護理系女神命案︱黃明志吸毒案獲判無罪 當庭釋放

馬來西亞歌手黃明志今年10月捲入台灣網紅謝侑芯命案，當時他身上被發現疑似毒品的藍色藥丸，並被驗出身上有4種毒品的陽性反應，掀起外界熱議。然而，黃明志涉嫌吸毒的案情，上周五（19日）被透露尿檢結果呈陰性，今日（22日）也在針對吸毒案的法庭中獲判無罪，當庭釋放。

馬來西亞媒體報道，黃明志今日（22日）為吸毒案出庭，並在友人與委任律師鄭清豐陪伴下現身。由於控方副檢察司在庭上公布「尿檢陰性」的報告，因此法官宣判他無罪，且可退回保釋金。不過，黃明志未有回應現場記者的提問，只是提醒記者注意腳下安全，隨即與同行人離開法院。



雖然吸毒案獲判無罪，但黃明志還涉及一宗持有毒品的案件，預計在明年1月19日審理。