台北車站狂徒丟煙霧彈 現場大叫「失火了」1人命危

兩岸熱話
更新時間：18:33 2025-12-19 HKT
發佈時間：18:33 2025-12-19 HKT

台北車站驚傳煙霧彈攻擊！傍晚5時24分，一名歹徒在捷運板南線台北車站M7出口外，公然投擲煙霧彈，現場瞬間爆出巨響與刺鼻濃煙，民眾以為發生火災，驚慌尖叫「失火了！」。混亂中一名57歲男子波場失去呼吸心跳，送台大醫院急救。目擊者看見疑犯戴着專業防毒面具從容逃逸。

台北車站狂徒丟煙霧彈，民眾驚慌逃跑。 中時
台北市警局局長李西河已親赴現場坐鎮，正全力追緝這名囂張惡徒。消防人員撲滅煙霧後，現場仍瀰漫濃濃惡臭。警方隨即拉起封鎖線，鑑識人員仔細採證，尋找煙霧彈殘骸與相關跡證。據了解，傷者疑似剛好經過現場，遭遇無妄之災。

 

事件發生在通勤尖峰時間，台北車站人潮洶湧。煙霧彈引爆後，大量刺鼻濃煙從M7出口湧出，並迅速蔓延至相鄰的M8出口，甚至竄入捷運板南線月台層。現場民眾描述：「味道非常刺鼻，就算戴著口罩也完全擋不住！」月台瞬間被煙霧籠罩，引發乘客恐慌。台北捷運公司行控中心緊急啟動應變機制，一度實施列車「過站不停」，站內廣播疏導旅客，場面一片混亂。

