中台禪寺｜台灣著名寺廟禪修班 師兄落藥迷姦師弟8次
更新時間：22:42 2025-12-13 HKT
發佈時間：23:00 2025-12-13 HKT
台灣南投縣中台禪寺驚傳性侵案！一名參加禪修班碩士畢業的李姓男子，竟在去年11月間以俗稱「強姦藥丸」的服爾眠（即FM2）迷昏其師弟，並掏出師弟性器官供自己手淫及口交，18天內犯案8次並且全程錄影。南投地方法院依妨害性自主罪判李男有期徒刑7年4月，可上訴。
中台禪寺由釋惟覺創辦，名列台灣佛教四大名山之一。其他三大名山是新北的聖嚴法師法鼓山、高雄星雲法師主的佛光山，以及花蓮證嚴法師創建的慈濟功德會。
相關新聞：瀘沽湖女遊客酒店房遭性侵 員工涉刷卡闖入作案被刑拘
中台禪寺今（13）晚回應低調證實，該案加害人與被害人之前赴該寺當義工，寺方在獲報後，即全力協助及關懷被害人，並支持他循法律途徑解決。
事件發生在去年11月。李姓男子至「中台禪寺」禪修，盯上禪修班的師弟，8度使用同樣的手法，在師弟的飲品偷偷加入磨成粉的FM2，等師弟昏睡，李男將師弟的褲子脫下、掏出生殖器強制口交、手淫，且以手機全程錄影，收藏在電腦硬碟。
南投地院判決指出，被告為滿足己身私慾，以藥劑對原告強制性交、強制猥褻並攝錄性影像之行為，次數多達8次，對原告之生理及心理均造成重大影響。
