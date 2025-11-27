大埔宏福苑五級火｜台灣消防署教高樓失火自救 避入浴室耗時搵濕毛巾超錯

大埔宏福苑已造成最少55死的五級火，七座起火大廈最少仍有三座未救熄，更有逾200居民失聯。台灣消防署提醒，高樓失火，受困者要謹記自救五要訣才能提高生還獲救機會，而避入浴室反而會增加遇難機會。

據中央社報道，台灣消防署表示，高樓失火，民眾應謹記5項應變逃生要訣，分別為「不可為了收拾財物而延誤逃生避難時間，應以保命求生為首要目標」；以及「不可搭乘電梯逃生」，因火場會發生斷電情形，使用電梯逃生容易受困在電梯內。

台灣消防署提醒，高樓大火受困時，勿在浴室待救。

台灣消防署提醒，受困民眾「不可躲在浴室」，由於火場危害主要為濃煙，浴室門及天花板大多為塑膠材質、不耐高溫，且浴室門下方的通風百葉也無法有效阻絕濃煙危害；「不可浪費時間尋找濕毛巾而延誤逃生避難」，濕毛巾擋不住濃煙中的一氧化碳和有毒氣體，不可浪費寶貴的逃生避難時間尋找，應爭取避難逃生時間，運用能掩住口鼻之物即可（例如口罩、領帶…等）。

最後，「火場逃生避難流程原則」，應記得向下逃、門要關，火災發生時，原則上往1樓向外逃生，火場逃生避難時，一定要謹記隨手關門。

消防署提醒，若逃生不行、則改避難，往1樓向外逃生時，若主要逃生路徑外已有濃煙無法避難時，請尋找第2逃生路徑往1樓往外逃生；但若第2逃生路徑也受阻礙，則改往未起火相對安全空間關門避難，並用衣物或毛巾將門縫塞住，防止煙霧流入，報警告知準確所在位置待援。