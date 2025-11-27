Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火︱台網民「鬼滅無限城」譏災場 道歉文一動作添眾怒

兩岸熱話
更新時間：16:00 2025-11-27 HKT
發佈時間：16:00 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑造成最少55死五級火，成為國際矚目事故，外國政要及民眾紛紛慰問，但有台灣網民竟以慘劇開玩笑，指災場是動漫《鬼滅之刃》的無限城，或香港也有「101煙花」，惹來台灣及香港網民抨擊。其中譏諷宏福苑是無限城的網民，事後又在道歉文中放出惹禍原帖的截圖，進一步激起外界憤怒。

「你們也有101煙火？」同捱批

綜合台媒及網上消息，宏福苑五級火仍未受控時，凌晨有網民在社交平台Threads發帖，在火災照片上配上「無限城？」；另有疑是台灣網民在宏福苑火災消息下留言「你們也有101煙火？」

相關新聞：大埔宏福苑五級火｜習近平向死傷者慰問 要求駐港聯絡辦全力支援

兩則言論，迅即惹來台灣及香港網民反彈，紛紛力斥二人涼薄，「人生第一次這麼希望中共和台灣開戰」、「我第一次那麼討厭一個地方！」、「身為台灣人，也是消防員，此刻我真的覺得你很丟臉」、「身為台灣人看到這則留言真的很生氣，拿人命開玩笑很好笑嗎？」、「多少家庭因為這場大火會家破人亡，一點同理心都沒有還幸災樂禍」、「那不是地獄哏，那叫沒家教沒水準」。

網民發現發「無限城？」帖的網民，在台有近萬名粉絲。該名惹來眾怒的網民，在深夜再發道歉文，並自行刪文，「各位對不起，剛剛我把香港大火現場比喻成鬼滅無限城，這真的超白目。那裡已經死了很多人，我不應該開這種玩笑。身為一個有一定粉絲數的台灣帳號，講出這種話真的很丟臉。對所有看到的人，還有受到這場大火影響的香港人，跟你們說聲對不起」。

不過，道歉文附有「無限城？」原貼截圖，被網民痛斥無悔意，繼續消費災民，造成第三度傷害。

 

