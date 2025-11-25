鄭智化登機風波後 民航局要求增輔助設備

台灣殘障歌手鄭智化上月發文稱，在深圳機場搭機時，由於升降車與艙門間有高度差，導致他「連滾帶爬登機」。這一「吐槽」引起巨大輿論風波，最終以鄭智化清空微博告一段落。事件引起當局注意，民航局近日下發文件，要求加強殘疾人航空運輸保障能力。

內地第一財經報道，民航局近日向航空公司、機場等下發《關於加強殘疾人航空運輸保障能力的若干措施（徵求意見稿）》，提出的多個工作任務，都與鄭智化上月在微博的投訴有關，包括增配便於殘疾人登機的設施設備，強化人員培訓等。

在增配設施設備方面，《意見》要求增配登離機輔助設備，如需使用升降平台車、殘疾人登機梯等，應配備尺寸適宜的便攜式斜坡導板，有效消除高度差。千萬級機場更應提供方便輪椅旅客乘坐的電瓶車等輔助移動設備。

民航局還要求強化安檢人員培訓，增強尊重殘障人士的意識，提高對助殘設備的識別能力，避免給殘障旅客造成二次傷害或心理不適。此前，鄭智化提到部分機場安檢對殘疾人不夠友善，把正常的安檢當成刁難。