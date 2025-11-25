Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄭智化登機風波後 民航局要求增輔助設備

兩岸熱話
更新時間：08:33 2025-11-25 HKT
發佈時間：08:33 2025-11-25 HKT

台灣殘障歌手鄭智化上月發文稱，在深圳機場搭機時，由於升降車與艙門間有高度差，導致他「連滾帶爬登機」。這一「吐槽」引起巨大輿論風波，最終以鄭智化清空微博告一段落。事件引起當局注意，民航局近日下發文件，要求加強殘疾人航空運輸保障能力。

相關新聞：中國觀察︱主流媒體 力挺鄭智化

內地第一財經報道，民航局近日向航空公司、機場等下發《關於加強殘疾人航空運輸保障能力的若干措施（徵求意見稿）》，提出的多個工作任務，都與鄭智化上月在微博的投訴有關，包括增配便於殘疾人登機的設施設備，強化人員培訓等。

相關新聞：「連滾帶爬」？︱轟內地機場刁難殘疾人 網上輿情逆轉鄭智化道歉

在增配設施設備方面，《意見》要求增配登離機輔助設備，如需使用升降平台車、殘疾人登機梯等，應配備尺寸適宜的便攜式斜坡導板，有效消除高度差。千萬級機場更應提供方便輪椅旅客乘坐的電瓶車等輔助移動設備。

相關新聞：「連滾帶爬」？︱鄭智化登機片曝光 網民再爆爭論︱有片

民航局還要求強化安檢人員培訓，增強尊重殘障人士的意識，提高對助殘設備的識別能力，避免給殘障旅客造成二次傷害或心理不適。此前，鄭智化提到部分機場安檢對殘疾人不夠友善，把正常的安檢當成刁難。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
生活百科
9小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
影視圈
8小時前
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
影視圈
12小時前
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
飲食
15小時前
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
00:34
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
突發
7小時前
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
影視圈
11小時前
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
飲食
16小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
飲食
9小時前