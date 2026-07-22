南海仁愛礁衝突︱王毅會見東盟秘書長高金洪 斥菲部分勢力蓄意挑釁破壞南海和平

中菲南海衝突發生流血肉搏後，兩國外交戰火正式延燒至東盟峰會。正在菲律賓馬尼拉出席東盟外長會議的中共中央政治局委員、外交部長王毅，周二（21日）會見東盟秘書長高金洪時發表強硬講話。王毅點名批評菲律賓軍警部分勢力在南海「蓄意挑釁」及製造海上事端，直斥其背後是為「外部勢力」利益服務，企圖破壞中菲關係改善進程。他呼籲地區國家必須保持高度警惕，排除域外干擾，加快推進《南海行為準則》磋商。

據新華社報道，在日前仁愛礁發生中菲海警近距離肢體衝突後，南海局勢成為本次東盟會議焦點之一。王毅會見高金洪時強調，南海是地區國家的共同家園，南海問題不應成為中國與東盟關係發展的障礙。

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他指出，菲律賓軍警內部部分勢力近期不斷蓄意挑釁，純屬「服務外部勢力的利益」，破壞南海和平穩定。王毅促請東盟各國將南海主動權牢牢掌握在地區國家自己手中，共同打造和平、合作及友好的南海新敘事。

中美外長預期會面

東盟秘書長高金洪在會面中積極回應，重申東盟支持加快《南海行為準則》磋商，推動南海成為和平與合作之海。同日，王毅亦與馬來西亞外長穆罕默德會面。穆罕默德直言，有些域外國家與南海毫無關係，卻總想在該海域「秀肌肉」，表態支持早日達成準則以維護地區穩定，言辭間暗諷頻頻涉足南海事務的美國。

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值得注意的是，美國國務院已證實，已抵達菲律賓出席東盟會議的美國國務卿魯比奧（Marco Rubio），預計今日（22日）將與王毅舉行會面，兩人將為中美領導人今年稍後再度會晤做準備。