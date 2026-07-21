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南海仁愛礁衝突︱中方發布現場衝突畫面 證菲小艇襲中國海警在先｜有片

大國外交
更新時間：11:49 2026-07-21 HKT
發佈時間：11:49 2026-07-21 HKT

中菲兩國執法人員昨日（20日）上午於仁愛礁附近海域爆發激烈的近距離衝突。菲律賓軍方隨後公開影片及照片，控訴其海軍人員遭到中國海警持木棍「猛烈擊打」導致頭部重創流血，一艘橡皮艇亦受損。然而，中國海警局在同日深夜發表強硬聲明，指是菲方無視警告在先，更公布現場執法影像反駁，指控是菲方人員率先手持船槳及長棍，惡意攻擊中方巡邏艇，中方迫於無奈才採取對等反制。

從中國海警官方微博發布影片可見，菲律賓釋放兩艘橡皮艇，並無視中方多次警告，主動接近並衝撞海警巡邏艇，菲方人員更率先持划槳、長棍等工具攻擊中方人員。

中國海警：已最大限度保持克制

菲律賓軍方在臉書發布影片及聲明稱，20日，一艘隸屬中國海警21560艦、載有8人的快艇，駛近並繞行停泊在仁愛礁上的菲國軍艦「馬德雷山號」，期間拍攝照片和影片。菲方隨後派出兩艘橡皮艇前往驅離，中方人員「作出暴力且具攻擊性的反應」，用木棍擊打一名菲海軍人員頭部，致其受傷。不過，根據菲方影片顯示，雙方人員都有用木棍或船槳向對方動手。

中國海警局20日晚也發布聲明，稱20日上午9時許，中國海警1艘小型巡邏艇在仁愛礁附近海域例行巡邏時，菲律賓非法釋放2艘橡皮艇，無視警告，以危險方式快速接近並圍頂衝撞中方巡邏艇，其間，菲方人員首先使用划槳、長棍等工具惡意攻擊中方執法人員。

中方依法依規採取喊話警告、機動繞航、對等反制等措施穩控現場局勢，最大限度保持理性克制。海警局批評菲方事後歪曲事實、反誣中方，純屬顛倒黑白，重申中國海警將持續在南沙群島及附近海域開展執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

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