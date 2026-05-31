香格里拉對話會︱放軍代表質問日防衛大臣 「日本何時向亞洲受害國道歉？」

今日（31日）上午，解放軍專家學者代表團成員、國防大學沈志雄大校在新加坡舉行的香格里拉對話會（簡稱「香會」）上針對日本防衛大臣大臣小泉進次郎進行尖銳提問，引起廣泛關注。

沈志雄提問：「很高興您在演講中提及了『新型軍國主義』。最近，日本領導人在澳洲戰爭紀念館向澳方在二戰中因為日本軍國主義而陣亡的士兵表達哀悼，但亞洲國家的受害國並未得到日方的道歉和懺悔。中方認為，真正的和解應當建立在對所有受害國一視同仁的歷史反思基礎上。請問，日本政府是否準備以同樣嚴肅和明確的方式，回應中國、韓國和東南亞受害國關於二戰歷史問題的關切，從而為地區安全互信創造條件。」

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小泉進次郎拒正面回應

對此，小泉進次郎稱「我認為現在是進入更具挑戰性部分的時候」，但他沒有正面回應問題。

小泉進次郎首先辯解說，日本的防務政策和防衛建設，並不是基於將任何特定國家或地區視為威脅，或與其進行軍事對抗的理念。然後，他反稱，「中國持續以較高水平增加國防開支，並在多個領域迅速擴展其軍事能力，缺乏足夠透明度。中國的對外方針和軍事活動，令日本以及國際社會嚴重關切。」

最後，他稱「日本認為，正因為存在挑戰，才更有必要在不回避具體而棘手問題的情況下，持續開展坦誠的對話與溝通。」

軍事問題專家：日方表達自欺欺人

對此，《環球時報》引述軍事問題專家張軍社表示，日方這種拒不道歉、缺乏深刻反省的態度讓亞洲地區受害國的民眾感到憤慨，因為受到日本軍國主義摧殘最嚴重的是日本的亞洲鄰國。不僅如此，近年來日本還大力發展進攻性軍事力量，讓周邊鄰國再次感受到日本軍國主義復活的威脅。基於此，日本根本沒有和中國展開談話的誠意，更缺乏和中國防長展開對話的政治基礎，小泉的這種表達根本是自欺欺人，更是痴心妄想。