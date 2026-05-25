美俄前後腳訪華各取所需 德智庫：世界政治中心向北京再靠攏

2026年5月，中國接連迎來特朗普與普京，成為全球政治舞台中心。這究竟是時間上的巧合，還是外交上的刻意，答案無人知曉，但不難推想：兩人皆「各有所求」，特普二人懷裡都揣著各自的「願望清單」登上訪華專機。

美陷於關稅伊朗 俄苦於戰火

特朗普重返白宮後，曾不斷針對中國增加關稅。法新社

「特朗普2.0時代」的美國先高舉關稅戰大棒，後來又與以色列聯手，對伊朗發動軍事行動。路透社和益普索（Ipsos）最新的民調顯示，疊加移民、通脹、醫療等問題，僅有1/3受訪民眾滿意特朗普之工作，幾乎是特朗普重返白宮以來最低。另一邊廂，俄羅斯因制裁損失逾4500億美元，俄烏戰線推進速度較前一年腰斬，勝利日閱兵規模更寫下二十年來最冷清的一頁。外加兵員枯竭、財政見底、能源出口受阻等問題，使俄國喘不過氣。

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中美訴求：「3T」與「3B」

古語有云：「用兵之道，攻心為上」，特朗普的心理密碼可能是「舞台與掌聲」。於是，紅地毯、儀仗隊、前皇家花園的罕見開放，一幕幕高規格場景接連上演——先滿足特朗普「宏大敘事」的心理需求，再將其引向談判桌。有外媒總結，美國核心訴求為「3B」：牛肉（Beef）、大豆（Bean）、波音（Boeing）。

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而中國訴求則為「3T」：台灣（Taiwan）、科技（Tech）、關稅（Tariff）。從公開資訊看，中美各亦自取得成果。事後，特朗普明確反對「台獨」，「中美建設性戰略穩定關係」也成為共識。中美各取所需，面子、裡子都兼顧了。

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「幸運」車牌與20項文件 中俄深化協作

而對待俄羅斯，我們感受到更多的是「老朋友」見面。普京訪華專車懸掛著三個「8」字的車牌就是別出心裁。中國人深愛「8」，而俄國人喜歡「7」。俄方捨「7」取「8」，善意不言自明。此外，普京引用「一日不見如隔三秋」和他與「中國男孩」再度重逢的安排，顯得在外交細節上分外用心。

2026年5月，中國接連迎來特朗普與普京，成為全球政治舞台中心。新華社

2026年5月，中國接連迎來特朗普與普京，成為全球政治舞台中心。新華社

普京在北京出行乘坐的是掛中國牌照的俄羅斯奧魯斯（Aurus）汽車，車牌有三個8字。

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在本次中俄元首見面後，雙方亦已就「西伯利亞力量2號」天然氣管線基本達成整體共識。另外，中俄此次共簽署20項合作文件，普京形容本次訪華務實高效、成果豐碩。

戰略協作vs交易外交

有分析指，中俄側重戰略協作與長期穩定，特朗普則篤信個人外交與「交易式」談判。故北京投特朗普之所好，以高規格接待緩和緊張，中美關係亦因此呈現出一種謹慎：對話不輟，風險可控。另外，特朗普訪華講究排場與視覺；而普京的到訪，則流露中俄合作關係與元首之間的私交。

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德智庫：美俄都繞不開中國

俄方更在普京此次訪華尾聲放話，指不排除普京與特朗普11月在中國見面。這恰好說明，美俄對話都繞不開中國。德國康拉德．阿登納政治基金會（Konrad-Adenauer-Stiftung）中國辦事處主任約翰．富爾曼（Johann Fuhrmann）分析，美俄領導人的出訪對兩國（美俄）都有利，世界政治中心亦正進一步轉移到北京。無論是華盛頓還是莫斯科都離不開北京這個關鍵角色。

德媒《信使報》5月20日報導約翰．富爾曼之分析，世界再向北京靠攏。Merkur.de

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過去半年 聯合國「四常」首腦訪華

事實上，英、德、法領導人在過去半年相繼訪問中國，加上近期到訪的俄、美元首，即聯合國安理會中四個常任理事國的領導人都曾在過去半年訪問中國。二戰後，很少有哪個常任理事國獲得如此高度的重視。

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過去由某個或少數「超級大國」主導世界政治舞台的時代或已走向終結，正如外長王毅所言：「多極共存才是世界格局應有的樣子。」如今的國際事務需要中國參與，而中國亦必將發揮更大的穩定作用。