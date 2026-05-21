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塞爾維亞總統武契奇周日起訪華5日

大國外交
更新時間：09:27 2026-05-21 HKT
發佈時間：09:23 2026-05-21 HKT

各國元首陸續訪華。中國外交部發言人昨日宣布，應國家主席習近平邀請，塞爾維亞總統武契奇將於24日至28日國事訪問中國。

發言人郭嘉昆說，塞爾維亞是第一個同中國共同構建新時代命運共同體的歐洲國家，是中國在東南歐地區的重要夥伴。在兩國領導人戰略引領下，近年來中塞關係高水平運行。雙方堅定支持彼此核心利益和重大關切，政治互信穩固，合作成果豐碩，多邊協作緊密，人員往來熱絡。

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郭嘉昆指出，武契奇總統同習近平主席保持密切交往，這是武契奇總統首次對中國進行國事訪問。訪問期間，習近平主席和李強總理將分別會見武契奇總統，就雙邊關係和共同關心的國際和地區問題交換意見。

郭嘉昆指中方願同塞方一道，以武契奇總統訪華為契機，鑄牢鐵桿友誼，拓展互利合作，豐富人文交流，密切多邊協調，推動新時代中塞命運共同體建設取得更多實際成果，造福兩國人民。

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