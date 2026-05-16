英外相顧綺慧擬6月初訪華 晤王毅後到深圳參觀企業

路透社引述消息人士指，英國外相顧綺慧（Yvette Cooper）將在6月2日至3日訪華，與中國外長王毅會談，其後到深圳參觀企業。中國外交部昨日未證實消息，稱中英同為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，中方願同英方保持密切交往和對話。

在英國首相施紀賢今年1月訪華後，中英關係有所升溫，雙方官員正尋求今年舉行更多高級別金融與經貿對話。據報，英國政府希望吸引來自中國的新投資，而中國則希望英方擴大市場准入，以緩解國內需求疲弱帶來的壓力。



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不過報道引述兩名英國官員稱，英方今年3月基於安全考量，禁止中國風電企業明陽智能參與英國海上風電項目，此舉引發北京不滿。其中一名官員稱，英國已提前向中國通報相關決定，以避免影響顧綺慧訪華行程。

此外，中英雙方官員正密切關注英國高等法院對中國駐倫敦新使館項目審批的司法復核結果，預計相關裁決將在6月或7月出爐。知情人士稱，若項目再次受阻，北京方面可能採取反制措施。