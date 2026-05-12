逾70工黨議員要求施紀賢下台 外相及內政大臣促制定請辭時間表

英國首相施紀賢因執政工黨在地方選舉大敗，面對的黨內逼宮壓力與日俱增，超過70名工黨議員要求他下台，外相顧綺慧及內政大臣馬曼婷亦要求施紀賢制定請辭時間表，以確保工黨領導層有序過渡。施紀賢則表明無意下台，呼籲黨員團結應對挑戰。根據黨內規則，需要有至少百分之20、即81名工黨國會議員同意，才可以發動逼宮，引發領導權改選。

施紀賢周一早上在倫敦發表演說，慷慨激昂地懇求黨內同僚與選民繼續支持他，並稱這個時候若進行黨魁改選只會帶來混亂，他坦承在應對英國面臨的各項問題上過於畏縮，承諾未來作為將更加大膽。

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施紀賢在倫敦發表演說，試圖力挽狂瀾。美聯社

施紀賢這番表態顯然未能平息黨內憤怒。美聯社

內政大臣馬曼婷（圖）要求施紀賢制定請辭時間表。

外相顧綺慧力促施紀賢制定請辭時間表。路透社

施紀賢：改選黨魁只會帶來混亂

他又承認地方選舉結果對工黨造成傷害，自己為此承擔責任，聲言若工黨處理不當，將令英國走上非常黑暗的道路。

他說：「我承擔責任，選擇不退縮，絕不讓我們的國家陷入混亂，不像保守黨一次又一次地重蹈覆轍。那種混亂對這國家造成持久傷害，若我們再次把這痛苦強加於我們國家，工黨政府將永遠不會獲得人民原諒。」

施紀賢表示，知道人民對他的不滿，但聲稱小修小補的改革，無法應對當前的大挑戰。他指出，面對非常時期，需要在經濟增長，防衛與歐盟關係，作出更大的回應。

逼宮聲浪持續高漲

然而，施紀賢這番表態顯然未能平息黨內對工黨在上周地方選舉慘敗的憤怒。工黨403名議員中有超過70人要求他辭職。

工黨國會議員衛倩婷早前表明，如果施紀賢不在演說中就下台制定時間表，她將收集同僚的支持，逼使黨內潛在人選現身，挑戰施紀賢的領導地位。

根據英國廣播公司（BBC）等傳媒報道，包括內政大臣馬曼婷及外相顧綺慧在內的部分內閣成員，已敦促施紀賢訂出請辭時間表。

4名政府助理已辭職

BBC指，現時取代施紀賢的熱門人選，包括前副首相韋雅蘭，她仍未向施紀賢逼宮，但警告工黨只餘下最後機會，改善民眾生活，藉此修補與選民的關係。

另一潛在人選則是現任衞生大臣施卓添，據報他無意成為首個逼宮者，但準備好必要時挺身而出。施卓添的國會私人秘書莫里斯在X平台發文道：「現在很明顯，首相已不再獲得公眾的信任或信心，無法領導這項變革。」

呼籲施紀賢辭職的人當中，已有4名政府助理已辭職，包括內閣辦公室助理納烏沙巴·汗。納烏沙巴·汗說：「我呼籲選舉新領導層，以重建信任，實現英國人民投票所期望的更好未來。」