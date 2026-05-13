特朗普訪華｜何立峰與美財長結束韓國經貿磋商 為習特會鋪墊

中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰和美國財政部長貝森特（Scott Bessent）周三在南韓仁川國際機場展開第七輪經貿磋商，談判持續約三小時。

當地時間5月13日中午12時左右，中美兩國經貿團隊在南韓首爾仁川國際機場開始舉行中美經貿磋商。由中國副總理何立峰與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）率團，在分別會見韓國總統李在明後，雙方展開經貿磋商。據路透社引述一名美國官員消息，下午3時許本輪經貿磋商結束。

央視新聞消息，雙方在磋商中以兩國元首重要共識為指引，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，就解決彼此關注的經貿問題和進一步拓展務實合作進行了坦誠、深入、建設性的交流。

這是美中兩國元首會晤前的最後一輪經貿談判，也是會前鋪墊的重要一步。美國總統特朗普周三已啟程前往北京，預計周四（14日）與中國國家主席習近平會晤。

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外界普遍認為，此次中美元首財金幕僚的會談，是為兩國元首的重頭戲鋪路。中國外交部11日確認，美國總統特朗普將於13日晚上抵達北京，對中國展開為期三天的國事訪問。白宮方面亦公布了行程細節，備受全球矚目的「習特會」落實於本周四（14日）正式登場，預料雙方將聚焦探討雙邊經貿、台灣問題及伊朗局勢等核心地緣政治議題。