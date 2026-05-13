Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普訪華｜北京保安全面升級 四季酒店天壇封控戒備︱直擊

大國外交
更新時間：16:00 2026-05-13 HKT
發佈時間：16:00 2026-05-13 HKT

北京今日全面提升全城保安規格，為特朗普（Donald Trump）訪華行程做好最後籌備。《星島》記者探訪盛傳特朗普下榻的北京四季酒店，現場出入口已封閉圍擋、禁止外人進入，路邊停放多輛公安及特警車輛，酒店門前與馬路對面均聚集警察值守。

被納入兩國元首參觀行程的天壇公園，已宣布臨時閉園3日，各入口均部署警力維持秩序。在天壇東門地鐵站口，有商販將記者當作遊客熱情介紹道：「天壇公園不讓進了哦，因為特朗普要來了。」

天壇職員：特朗普要來了

相關新聞：特朗普訪華｜傳棄「御用酒店」瑞吉 與球王美斯一樣入住北京四季酒店

四季酒店距美國駐華大使館不足一公里，周邊安保力量高度集結。鄰近的亮馬橋地鐵站實行出入實名身份核驗；酒店對面人行道竪立告示，12日至15日禁止停放非機動車。周邊多處設置「朝陽群眾志願執勤崗」，大紅色遮陽傘相當醒目，每處均有佩戴紅袖章的志願者在崗值守，規格與全國兩會等重大活動安保配置相當。

四季酒店無房可訂

四季酒店工作人員向記者透露，酒店昨日已限制人員進出。旅遊預訂平台亦顯示，酒店12日至15日無房源可訂，16日起恢復正常預訂。

天壇公園周邊保安今日再加碼，現場有多輛警車駐守。園區最新公告顯示，13日至14日全園臨時閉園，已購票遊客可原路辦理退票。此前園方已發通知，12日祈年殿、回音壁、圜丘壇因古建築修繕先行暫停開放。

作為北京地標熱門景區，天壇公園仍有大批遊客聚集門口問詢開放安排，一對背著書包的外籍遊客也駐足仔細查閱閉園通告。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
商業創科
5小時前
牛頭角的士剷上行人路釀5傷 兩女途人捱撞一死一昏迷
牛頭角的士剷上行人路釀5傷 兩女途人捱撞一死一昏迷
突發
1小時前
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
影視圈
20小時前
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
2026-05-12 08:00 HKT
太子花墟超羣餅店5.17結業！屹立近60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
超羣餅店太子花墟店結業！屹立60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
飲食
4小時前
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
01:53
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
商業創科
17小時前
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
影視圈
22小時前
九龍城43歲女子家中燒炭亡 據悉為樂風集團創辦人周佩賢
01:53
九龍城43歲女子家中燒炭亡 據悉為「楚撚記 」老闆、樂風集團創辦人周佩賢
突發
17小時前
《愛．回家之開心速遞》驚傳7月大結局 播足近10年終劃句號 疑因一事推倒重來開新處境劇
影視圈
4小時前
謝霆鋒、張栢芝傳在港世紀會面  扒房影片洩密衝上熱搜  育有兩子被封圈中離婚模範
00:52
謝霆鋒、張栢芝傳在港世紀會面  扒房影片洩密衝上熱搜  育有兩子被封圈中離婚模範
影視圈
7小時前