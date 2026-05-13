特朗普訪華｜北京保安全面升級 四季酒店天壇封控戒備︱直擊

北京今日全面提升全城保安規格，為特朗普（Donald Trump）訪華行程做好最後籌備。《星島》記者探訪盛傳特朗普下榻的北京四季酒店，現場出入口已封閉圍擋、禁止外人進入，路邊停放多輛公安及特警車輛，酒店門前與馬路對面均聚集警察值守。



被納入兩國元首參觀行程的天壇公園，已宣布臨時閉園3日，各入口均部署警力維持秩序。在天壇東門地鐵站口，有商販將記者當作遊客熱情介紹道：「天壇公園不讓進了哦，因為特朗普要來了。」

天壇職員：特朗普要來了

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四季酒店距美國駐華大使館不足一公里，周邊安保力量高度集結。鄰近的亮馬橋地鐵站實行出入實名身份核驗；酒店對面人行道竪立告示，12日至15日禁止停放非機動車。周邊多處設置「朝陽群眾志願執勤崗」，大紅色遮陽傘相當醒目，每處均有佩戴紅袖章的志願者在崗值守，規格與全國兩會等重大活動安保配置相當。

四季酒店無房可訂

四季酒店工作人員向記者透露，酒店昨日已限制人員進出。旅遊預訂平台亦顯示，酒店12日至15日無房源可訂，16日起恢復正常預訂。

天壇公園周邊保安今日再加碼，現場有多輛警車駐守。園區最新公告顯示，13日至14日全園臨時閉園，已購票遊客可原路辦理退票。此前園方已發通知，12日祈年殿、回音壁、圜丘壇因古建築修繕先行暫停開放。

作為北京地標熱門景區，天壇公園仍有大批遊客聚集門口問詢開放安排，一對背著書包的外籍遊客也駐足仔細查閱閉園通告。