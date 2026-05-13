Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普訪華｜何立峰與美財長在韓舉行經貿磋商 展開前期溝通

大國外交
更新時間：14:25 2026-05-13 HKT
發佈時間：14:25 2026-05-13 HKT

當地時間5月13日中午12時左右，中美兩國經貿團隊在南韓首爾仁川國際機場開始舉行中美經貿磋商。

據央視新聞報道，中國副總理何立峰與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）率團，分別於周二（12日）和周三抵達韓國，在分別會見韓國總統李在明後，雙方展開經貿磋商。

此前報道，在美國總統特朗普即將對華展開國事訪問前夕，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰周二（12日）已飛抵韓國，準備於周三（13日）與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）舉行經貿磋商，為即將登場的「習特會」打頭陣。

據《路透社》駐南韓仁川國際機場記者現場報道，何立峰昨日已順利飛抵當地，並落實於明日與貝森特在首爾會面。而貝森特早前亦在社交媒體透露其亞洲行程，他於11日啟程，昨日先在東京會見日本首相高市早苗，13日隨即轉抵首爾與何立峰展開一系列會談。

中國商務部較早前已證實有關行程。商務部發言人指出，經中美雙方商定，何立峰於12日至13日率團赴韓與美方代表舉行經貿磋商。雙方將以兩國元首早前在釜山會晤及歷次通話的重要共識為引領，就彼此關心的經貿問題進行深入探討與交流。

外界普遍認為，此次中美元首財金幕僚的會談，是為兩國元首的重頭戲鋪路。中國外交部昨日（11日）確認，美國總統特朗普將於明日（13日）晚上抵達北京，對中國展開為期三天的國事訪問。白宮方面亦公布了行程細節，備受全球矚目的「習特會」落實於本周四（14日）正式登場，預料雙方將聚焦探討雙邊經貿、台灣問題及伊朗局勢等核心地緣政治議題。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
01:53
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
商業創科
15小時前
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
影視圈
18小時前
九龍城43歲女子家中燒炭亡 據悉為樂風集團創辦人周佩賢
01:53
九龍城43歲女子家中燒炭亡 據悉為「楚撚記 」老闆、樂風集團創辦人周佩賢
突發
16小時前
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
2026-05-12 08:00 HKT
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
影視圈
20小時前
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
商業創科
4小時前
謝霆鋒、張栢芝傳在港世紀會面  扒房影片洩密衝上熱搜  育有兩子被封圈中離婚模範
謝霆鋒、張栢芝傳在港世紀會面  扒房影片洩密衝上熱搜  育有兩子被封圈中離婚模範
影視圈
6小時前
太子花墟超羣餅店5.17結業！屹立近60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
超羣餅店太子花墟店結業！屹立60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
飲食
3小時前
觀塘新商場「三布目Scramble Hill」將開幕！180+商戶進駐 一田/松屋/雲川米線陸續登場
觀塘新商場「三布目Scramble Hill」將開幕！180+商戶進駐 一田/松屋/雲川米線陸續登場
時尚購物
23小時前
伍仲衡創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」 被網民插冇同理心：鼎爺已好傷心
伍仲衡創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」 被網民插冇同理心：鼎爺已好傷心
影視圈
20分鐘前