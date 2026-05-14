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特朗普訪華｜中美在首爾第七輪經貿磋商 中方：交流坦誠具建設性

大國外交
更新時間：08:40 2026-05-14 HKT
發佈時間：08:40 2026-05-14 HKT

習特會前夕，國務院副總理何立峰昨日與美國財政部長貝森特在南韓舉行第七輪中美經貿磋商。本輪談判持續約3小時，為歷輪時間最短。雙方未公布會談內容，外界估計議題包括中方購買美國波音飛機、黃豆和牛肉等，以及中國放寬對稀土的出口管制，會談內容有望迅速轉化為具體成果。會後貝森特直接轉往北京，陪同特朗普訪華。

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李在明：中美關係穩定助韓發展

當地時間5月13日中午12時許，中美兩國經貿團隊在南韓首爾仁川國際機場舉行磋商。新華社報道，雙方在磋商中以兩國元首重要共識為指引，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，就解決彼此關注的經貿問題和進一步拓展務實合作進行了坦誠、深入、建設性的交流。

同日早上，何立峰及貝森特亦分別在青瓦台與南韓總統李在明會面。李在明表示，中美兩國若能發展穩定關係，將有助於包括南韓在內的全球各國發展與繁榮。

外界普遍認為，此次中美財金高層官員會談，是為重頭戲「習特會」鋪路。中通社引述上海復旦大學美國研究中心教授張家棟分析指，以往中美貿易談判即使談出結果，也難以迅速轉化為高層會談的具體成果。此次地點安排在鄰近中國的南韓，且在「習特會」前夕，表明雙方都希望管控分歧，並在經貿領域取得實際進展，是積極信號。

張家棟續指，從大方向看，今次中美互動有望使過去9年的戰略博弈達成某種政治共識。雙方更可能將開創一種新常態，即「鬥而不破」，雙方都意識到中美持續博弈難以避免，需規劃的是未來數十年的中美關係，而非追求在短期內分出高低。

 

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