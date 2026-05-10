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日中經濟協會明訪華 為改善關係試水溫

大國外交
更新時間：08:59 2026-05-10 HKT
發佈時間：08:59 2026-05-10 HKT

日本首相高市早苗去年發表「台灣有事」論至今半年，中日關係未見改善，拖累兩國經濟及人文交流持續萎縮。日中經濟協會明日起將派出一個小型考察團赴華，為修補兩國關係試水溫。

日經中文網昨日報道，日中經濟協會明日起將組織約30名商界代表，到上海及杭州考察5天，主要參觀機械人技術展會與相關企業，並與中國經濟界人士交流。據報協會正計劃增加這類小規模交流至每兩個月一次，7月將訪安徽合肥的人工智能、半導體產業。

日中經濟協會是1972年中恢復邦交正常化後成立的專業團體，旨在推動中日經貿合作與民間友好交流。日中經濟協會理事長佐佐木伸彥表示，中國的先進技術在一年內取得巨大進步，如何借鑒中國競爭力是關鍵課題。

自1975年以後，日本經濟界幾乎每年都由日本經濟團體聯合會（簡稱經團連）等組織大型訪華團與中國領導人對話，2025年訪華團的規格達到230人，獲安排同國務院副總理何立峰會晤。

不過，高市涉台言論發表後，日本經貿代表團原定今年1月的訪華行程被逼延期，暫未確定具體日程。

據報儘管日本經濟界私下持續進行獨立溝通，但中方對高市言論的反應強烈，難以預判未來的局勢，因此日本經濟界正摸索通過開展小規模訪問來維持關係。

 

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