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澳洲外長黃英賢今起訪華 與王毅戰略對話

大國外交
更新時間：09:20 2026-04-28 HKT
發佈時間：09:20 2026-04-28 HKT

澳洲外交部長黃英賢今日起開啟三天訪華行程，期間將與中國外長王毅開展外交與戰略對話，並商討確保能源安全，協調燃料供應等議題。

商討能源安全協調燃料供應

中國外交部發言人林劍昨天介紹，黃英賢訪華期間，王毅將同她共同主持第八輪中澳外交與戰略對話，就中澳關係及雙方共同關心的國際、地區問題深入交換意見。

林劍指出，中方期待通過此訪推進落實兩國領導人達成的重要共識，增進政治互信，深化互利合作，推動中澳關係穩定、健康、可持續發展，更好造福兩國人民。

澳洲外交部前日宣布，黃英賢本周將出訪日本、中國及南韓，針對中東衝突引發的能源供應中斷問題展開會談。

黃英賢希望此行能穩固澳洲，作為可靠能源合作夥伴的優先地位。澳洲高度依賴精煉燃料進口，自美以伊戰事爆發以來，飽受燃料短缺困擾。

黃英賢還強調，澳洲政府致力與中國建立穩定及具建設性的雙邊關係，這符合兩國共同利益，澳中是全面戰略夥伴緊密的貿易關係，支撐兩國供應鏈、投資及民生，直接對話有助兩國深化合作，管控分歧。

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