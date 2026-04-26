中國觀察：泰總理親駕比亞迪接王毅 美國車企引進中國技術？

近日國際舞台上，兩件汽車圈熱事備受矚目。一是泰國總理阿努廷親自駕駛比亞迪電動車，載送到訪的中國外長王毅。二是大洋彼岸傳出美國福特擬引進中國吉利汽車技術，雖事後官方否認，卻難掩中國電動車硬實力全面崛起的時代趨勢。

中共政治局委員王毅上周五從柬埔寨轉抵泰國，繼續東南亞之行。當日，在泰國政府大樓與阿努廷會面後，對方安排了一輛深灰色比亞迪「海獅7」電動車，接載王毅前往午宴。開車前，阿努廷先為王毅打開車門，待其上車坐好後，自己坐進司機位置。

中國電動車早已深入泰國市場，如今登上外交高規格場合，體現了東南亞國家對中國新能源技術的高度認可。據了解，阿努廷過往的座駕是勞斯萊斯，近期改乘電動車辦公，是要以身作則宣揚節省能源，以應對油價高企。

與此同時，曾經壟斷全球車壇的美國福特，傳出計劃與中國車企吉利洽談技術合作，引進中國電動車核心技術。即使福特方面火速否認，但空穴來風未必無因。

過去百年，西方車企壟斷汽車核心技術，牢牢掌握行業話語權；如今能源轉型浪潮來臨，吉利、比亞迪等國產車企潛心研發，在三電系統、整車製造、智能網聯等領域實現彎道超車。老牌歐美車企轉頭關注中國成熟而低成本的技術方案，並不出奇。

中國車界盛事北京車展前日開幕，據報吸引了大批海外經銷商湧入，篩選品牌、評估產品和尋找生意機會。這背後是中國汽車在海外市場的角色變化。國產車不再是廉價品的代名詞，而是能夠帶來爆款銷量和利潤空間的重點業務。

在本土市場「內卷」嚴重的情況下，中國車企必須堅持提高品質，放眼海外，借用國產AI崛起的東風，在未來智能汽車領域繼續搶佔先機。

紀曉華