Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

王毅：當務之急避免衝突重燃 巴方稱美伊談判或短期內重啟

大國外交
更新時間：01:02 2026-04-14 HKT
發佈時間：01:02 2026-04-14 HKT

中共中央政治局委員兼外長王毅周一（13日）與達爾通電話，就中東局勢及美國與伊朗接觸進展交換意見。達爾全面介紹巴方斡旋美伊接談的情況，願同中方密切溝通協作，共同為實現地區和平發揮積極作用。

王毅重申中方原則立場，讚賞巴方促成美伊臨時停火併主辦伊斯蘭堡會談，發揮了公正平衡的斡旋作用。王毅表示，目前停火局面十分脆弱，地區局勢處於關鍵轉折階段。當務之急是全力避免戰端重啟，保持來之不易停火動能。國際社會應繼續加大勸和促談努力，旗幟鮮明反對任何破壞停火、升級對抗的行徑。

王毅稱，中國和巴基斯坦關於恢復海灣和中東地區和平穩定的五點倡議，體現了國際社會促進和共識，仍可成為解決問題的努力方向。中方樂見巴方發揮更大作用，願同包括巴方在內國際社會一道，繼續為早日恢復中東地區和平穩定作出積極貢獻。

另一方面，巴基斯坦國防部長阿西夫表示，美伊新一輪談判預計將於短期內重啟，形容目前進展正面，未見負面訊號，對雙方未來接觸前景感樂觀。巴基斯坦總理謝里夫亦指，美伊停火協議仍然有效，巴方將繼續致力排除障礙，推動中東地區實現持久和平。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
名導張堅庭轟茶記「以為冇佢唔得」？偕波友轉場連鎖冰室歎早餐 讚招呼好/顏值高 反惹網民斥︰人哋軟勸退你唔知
名導張堅庭轟茶記「以為冇佢唔得」？偕波友轉場連鎖冰室歎早餐 讚招呼好/顏值高 反惹網民斥︰人哋軟勸退你唔知
飲食
12小時前
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
時尚購物
7小時前
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
股市
15小時前
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民分析4大成因……
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民分析4大成因……
生活百科
6小時前
星島申訴王|結婚尋合作伙伴 詳列收費項目 擁7萬粉絲Foodie 遭網民洗版鬧爆
星島申訴王 | 結婚尋合作伙伴 詳列收費項目 擁7萬粉絲Foodie 遭網民洗版鬧爆
申訴熱話
6小時前
人氣兩餸飯「權發」遭食環檢控 驚見晚市人龍不再？老闆娘慘呻「食物沒問題」 熟客1原因力撐...
人氣兩餸飯「權發」遭食環檢控 驚見晚市人龍不再？老闆娘慘呻「食物沒問題」 熟客1原因力撐...
飲食
13小時前
直至今個周日沙田賽事，莫雷拉 (圖) 才開始接外線馬，暫時有「大眾福星」及「偵探傳奇」兩駒。
雷神周日首次接外線馬
馬圈快訊
9小時前
入座飲茶送乳鴿！每日指定時段免費享 全港5間分店適用
入座飲茶送乳鴿！每日指定時段免費享 全港5間分店適用
飲食
13小時前
02:10
36歲無業男扮淫媒做嫖客「食霸王餐」　氹至少4未成年少女性交再呃逾萬元
突發
6小時前
獨家︱籃球博彩原定9月推突叫停 消息：政府通知馬會暫緩 需先研究預測市場平台影響
獨家︱籃球博彩突叫停 政府憂助長預測市場非法賭博 馬會：尊重決定
政情
2小時前