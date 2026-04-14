王毅：當務之急避免衝突重燃 巴方稱美伊談判或短期內重啟

中共中央政治局委員兼外長王毅周一（13日）與達爾通電話，就中東局勢及美國與伊朗接觸進展交換意見。達爾全面介紹巴方斡旋美伊接談的情況，願同中方密切溝通協作，共同為實現地區和平發揮積極作用。

王毅重申中方原則立場，讚賞巴方促成美伊臨時停火併主辦伊斯蘭堡會談，發揮了公正平衡的斡旋作用。王毅表示，目前停火局面十分脆弱，地區局勢處於關鍵轉折階段。當務之急是全力避免戰端重啟，保持來之不易停火動能。國際社會應繼續加大勸和促談努力，旗幟鮮明反對任何破壞停火、升級對抗的行徑。

王毅稱，中國和巴基斯坦關於恢復海灣和中東地區和平穩定的五點倡議，體現了國際社會促進和共識，仍可成為解決問題的努力方向。中方樂見巴方發揮更大作用，願同包括巴方在內國際社會一道，繼續為早日恢復中東地區和平穩定作出積極貢獻。

另一方面，巴基斯坦國防部長阿西夫表示，美伊新一輪談判預計將於短期內重啟，形容目前進展正面，未見負面訊號，對雙方未來接觸前景感樂觀。巴基斯坦總理謝里夫亦指，美伊停火協議仍然有效，巴方將繼續致力排除障礙，推動中東地區實現持久和平。