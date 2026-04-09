伊朗局勢｜美伊停火中國斡旋角色浮面 白宮證曾與北京高層對話

美國與伊朗達成停火協議，緊張局勢暫告一段落。美國總統特朗普其後透露，相信中國在其中扮演了關鍵的促和角色。白宮發言人周三（8日）證實，美中兩國政府近日曾就伊朗問題舉行高層會談，令外界關注北京在這次危機中發揮的影響力。

白宮：美中曾進行高層溝通

美國白宮發言人萊維特（Karine Levitt）在回應記者提問時表示：「有關中國的部分，美國及中國政府曾進行高層對話。」她並未提供更多細節，但補充指，特朗普總統非常尊重習近平主席，與他保持良好的工作關係，並期待在數星期後訪問中國。

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較早前，特朗普在宣布與伊朗達成兩周「雙向」停火協議後，曾向法新社表示，他聽聞中國亦有份敦促伊朗接受停火。《紐約時報》亦引述三名伊朗官員消息指，在特朗普設定的最後通牒期限屆滿前，是中國勸說德黑蘭方面展示彈性，最終接受停火。

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北京：一直積極促和止戰

在北京，外交部發言人毛寧在周三的例行記者會上回應稱，自伊朗戰事爆發以來，中方一直積極勸和促談，一貫主張盡快停火止戰，並透過政治外交途徑化解爭端。她強調，中方將繼續發揮建設性作用，為恢復中東地區的和平安寧作出貢獻。

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此次停火協議，美方同意暫停對伊朗的攻擊，以換取霍爾木兹海峽的航行得以恢復。巴基斯坦總理謝里夫在促成停火後，亦公開感謝中國、沙特阿拉伯、土耳其、埃及和卡塔爾等國提供了寶貴支持。