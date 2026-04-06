伊朗局勢｜王毅與俄外長通電話 稱解決霍爾木茲海峽通航問題根本是盡快停火

中共中央政治局委員、外交部長王毅應約同俄羅斯外交部長拉夫羅夫通電話，就當前中東局勢交換意見。

王毅表示，中俄作為聯合國安理會常任理事國，應在大是大非問題上體現公道，採取客觀平衡做法，並爭取國際社會更多理解和支持。中方始終主張透過對話談判政治解決國際和區域熱門議題。

目前，中東局勢仍在惡化、戰事還在升級。解決霍爾木茲海峽通航問題的根本是盡快停火止戰。中方願與俄方在聯合國安理會繼續合作，在重大議題上及時溝通，為局勢降溫以及維護區域和平穩定和世界共同安全做出努力。

王毅稱，解決霍爾木茲海峽通航問題的根本是盡快停火止戰。路透社

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拉夫羅夫表示，俄方對中東情勢持續升級高度關切。關於當前戰事和霍爾木茲海峽問題，俄方主張必須立即停止軍事行動，回歸政治和外交軌道，解決衝突產生的根源。聯合國安理會應為此發揮建設性作用。俄方願與中方密切溝通協調，繼續為推動停火止戰發聲出力。