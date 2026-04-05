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何立峰會晤商鵬飛 下半年辦財金對話

大國外交
更新時間：09:30 2026-04-05 HKT
發佈時間：09:30 2026-04-05 HKT

中美經貿角力持續之際，國務院副總理何立峰周五會晤加拿大財政部長商鵬飛，稱中加兩國應深化經貿、金融等領域合作，雙方同意今年下半年舉行高級別經濟財金戰略對話。

何立峰表示，雙方應共同落實好兩國領導人重要共識，深化經貿、金融等領域合作，推動中加經濟關係穩定健康發展。商鵬飛稱，加方高度重視對華關係，願與中方共同推動經濟財金合作，取得更多務實成果。

會談以金融服務為重點

路透社報道，商鵬飛表示會談以金融服務為重點，同時涵蓋能源、豬肉貿易及公平勞動規範等議題。加拿大正積極推動擴大在華金融服務業務，以期增加對中國的出口，實現經濟多元化，擺脫對美國的過度依賴。他指出，加拿大計劃到2030年對華出口總額提升50%，當中關鍵正是擴大加拿大在華金融服務業務。

自去年1月美國總統特朗普上任以來，美國對包括中國與加拿大在內的多國加徵關稅，令加美貿易關係趨緊。

中國是加拿大第二大貿易夥伴，雙邊貿易額約1200億加元。今年1月，加拿大總理卡尼與國家主席習近平會面，表示加拿大正推動貿易多元化，以降低對美國的依賴。

在卡尼訪華後，中國已暫停對部分加拿大農產品的關稅，但對加拿大豬肉仍維持25%的進口關稅。

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