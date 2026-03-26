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持刀闖中國大使館日自衛官被送檢　外交部：「新型軍國主義」成勢為患︱有片

大國外交
更新時間：09:16 2026-03-26 HKT
發佈時間：09:16 2026-03-26 HKT

中日關係緊張之際，周二（24日），一名自稱為日本自衛隊人員翻牆強行闖入中國駐日本大使館，威脅要以所謂神的名義殺死中國外交人員。事後涉案男子被捕。

日本東京警視廳周四（26日）表示，以涉嫌非法侵入建築物為由，將強行闖入中國駐日本大使館的陸上自衛隊嫌疑人、三等陸尉村田晃大送交檢方。

日本官房長官木原稔周三（25日）在記者會上就事件表示「非常遺憾」，日方已向中方說明「將依據相關國際法和日本國內法令，由政府相關部門展開協作，包括防止再次發生在內進行妥善應對」。

木原表示已採取對策，增派了負責大使館的警力等，「還將基於今後在調查中查明的事項，做好應對以防止再次發生」。共同社報道，中國駐日本大使館次席公使已向日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰提出了交涉。

日本每日新聞引述日警方稱，涉事男子叫村田晃大，持有日本陸上自衛隊證件，年齡23歲，三等陸尉（相當於少尉），今年3月剛晉升尉官。該男相信是從與中國大使館相鄰建築的4樓翻牆進入大使館，被中方控制後移交給警方，無人受傷。

林劍：日方對自衛隊人員失管失教

外交部發言人林劍周三（25日）在例行記者會上回應日本傳媒提問時表示，「你見過有人未經允許持刀進入使館與大使交談的先例嗎」，認為日方必須對事件進行全面嚴肅的徹查。

另外，有外媒記者詢問，日方是否已向中方作出保證，確保此類事件今後不再發生？林劍續稱，該事件再次反映出日本國內極右翼思潮和勢力十分猖獗，「新型軍國主義」成勢為患，也暴露日本政府在歷史台灣等涉及中日關係重大核心問題上的錯誤政策流毒深重。日方對自衛隊人員失管失教，未能履行對中國使領館和外交人員的安保責任。

至於日方將採取什麼措施妥善處理此次的事件，如何從根源上確保類似事件不再發生，林劍建議記者直接問日本方面。包括中方和國際社會都在拭目以待。

現場檢18厘米刀具

報道稱，村田承認闖入中國大使館，希望與中國駐日大使會面，呼籲對方收回強硬發言。警方在現場檢獲一把長18厘米的刀具，村田表示，是他把刀藏在大使館的草叢內，「如果（大使）不接受我的意見，我就打算自盡」。

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