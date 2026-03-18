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習特會︱白宮稱中國同意延後特朗普訪華行程

大國外交
更新時間：21:58 2026-03-18 HKT
發佈時間：21:58 2026-03-18 HKT

白宮發言人萊維特18日表示，中國已同意推遲美國總統特朗普的訪華行程，目前正在努力盡快確定新的訪問日期。

由於伊朗戰事持續，特朗普早前稱要留在美國，預計同中國國家主席習近平的北京峰會要「大約5、6周後」舉行，並強調與中國保持非常好的關係。

中國外交部發言人林劍18日在例行記者會上重申：「元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美雙方將繼續就特朗普訪華一事保持溝通。」根據白宮此前稱，特朗普原定3月31日至4月2日訪華。

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