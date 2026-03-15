駐美大使謝鋒︰「十五五」為中美合作 創造更大空間

中國對美關係釋放積極信號，駐美大使謝鋒表示，中國的「十五五」規劃為中美互利合作創造更大空間，今年是中美關係的「大年」，雙方將迎來一系列高層交往，中美還將分別主辦亞太經合組織領導人非正式會議和二十國集團領導人峰會。如何把上述利好轉化為中美兩國實實在在的合作成果，是擺在雙方面前的一道重大外交課題。

據中國駐美大使館網站，謝鋒前日在「春天裡的中國：中國發展 世界機遇」全球對話會美國專場發表致辭，宣介全國兩會精神及「十五五」規劃。

何立峰料今晤美財長

謝鋒指出，中國「十五五」規劃的春風同樣給中美互利合作創造了更大空間。中方的態度是積極的，美方應與中方相向而行，營造氛圍、管控分歧、促進合作。當然，中方也是講原則的，將堅決維護自身主權安全發展利益。在兩國元首戰略引領下，只要雙方堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，中美就完全可以推動中美關係穩定、健康、可持續發展。



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國務院副總理何立峰昨日起率團赴往法國，預計今日與美國財長貝森特、美國貿易代表格里爾舉行貿易磋商。雙方據報或會討論包括關稅、投資、大豆在內的貿易與投資協議，為中美兩國元首峰會鋪路。白宮早前表示，總統特朗普將於3月31日至4月2日訪華，籌備進展順利，美中雙方保持定期聯繫和互動。