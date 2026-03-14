Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中美貿易｜何立峰率團赴法國 與美方舉行經貿磋商

大國外交
更新時間：08:42 2026-03-14 HKT
發佈時間：08:42 2026-03-14 HKT

國務院副總理何立峰今日起至下周二（3月14日—17日），率團赴法國與美方舉行貿易磋商。美方早前確認，美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾將參與會面。據報此次會面為月底「習特會」鋪路，美方官員期望中國承諾增購美國農產品及能源產品，包括大豆及波音飛機。

商務部：美301調查毀國際秩序

中國商務部昨日表示，中美雙方將以兩國元首釜山會晤及歷次通話重要共識為引領，就彼此關心的經貿問題開展磋商。貝森特周四表示，美國和中國正推進貿易和經濟對話，團隊將優先保障美國農民、勞工與企業的利益。另外，美國周三以「產能過剩」為由，對包括中國在內的16個貿易夥伴發起新一輪301貿易調查。中國商務部昨日回應稱，此為典型的單邊主義行徑，嚴重破壞國際經貿秩序。

相關新聞：中美貿易戰｜何立峰與貝森特3月15日至16日巴黎會面 聚焦關稅稀土大豆議題

白宮早前宣布，特朗普計劃在本月31日至4月2日訪問中國；但中方尚未公布具體安排。有報道引述 消息人士稱，美國國務卿魯比奧將隨特朗普一同訪華。魯比奧被中國稱為「反華急先鋒」，在2020年先後因批評新疆、香港人權問題，兩度遭北京制裁。

習特會臨近，但中美之間持續角力。《紐約時報》引述復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，白宮遲遲不提供特朗普的議程細節以及雙方可能達成的協議，令中國官員感到挫敗。美國國內也傳出擔憂，美中貿易全國委員會會長譚森稱，白宮尚未邀請任何商界領袖隨行。

相關新聞：史上最大｜《路透》：美擬售台140億美元軍備　傳月底「習特會」後拍板

傳特訪華後批140億對台軍售

路透社昨日報道，特朗普可能在結束訪華後簽署一項對台大型軍售案，總金額約140億美元，刷新歷史紀錄，涉及軍備包括先進攔截導彈。外交部昨日表示堅決反對，敦促美國以實際行動維護中美關係穩定發展。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
星島申訴王 | 港媽為癌末丈夫眾籌被揭全身名牌 媽媽群組呻後悔捐錢：個心有條刺
申訴熱話
14小時前
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
18小時前
伊朗局勢｜伊朗最高領袖穆傑塔巴發表首份聲明 區內所有美軍基地應關閉否則將受襲擊｜持續更新
01:25
伊朗局勢｜美軍加油機伊拉克墜毀釀6死 特朗普：下周猛烈空襲伊朗｜持續更新
即時國際
22分鐘前
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
影視圈
13小時前
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
影視圈
14小時前
五索淚崩談關係懸殊「破壞人哋家庭」 富豪馬清鏗首度公開撐場 婚外情越來越高調
五索淚崩談關係懸殊「破壞人哋家庭」 富豪馬清鏗首度公開撐場 婚外情越來越高調
影視圈
14小時前
已故電影大亨鄒文懷私生子成就非凡 拒靠父蔭創立醫療王國 因一人關係疏離：絕對冇含恨40年
已故電影大亨鄒文懷私生子成就非凡 拒靠父蔭創立醫療王國 因一人關係疏離：絕對冇含恨40年
影視圈
16小時前
聾啞女陳美華(左)爭公屋業權獲判勝訴擁38%業權，女保安蕭榮娟須為非法驅逐象徵式賠償2百元兼付訟費。
02:17
聾啞女陳美華爭公屋業權勝訴 獲判擁38%業權 女保安須為非法驅逐象徵式賠償2百元兼付訟費
社會
16小時前
旺角小食店每晚大排長龍！港女好奇「真係咁好食？」 網民齊齊力推1物：係最好食，沒有之一！
旺角小食店每晚大排長龍！港女好奇「真係咁好食？」 網民齊齊力推1物：係最好食，沒有之一！
飲食
15小時前
港漂落地投200萬中環開店創業 寧棄投行百萬年薪 赴巴黎米芝蓮學藝圓夢 「若失敗就當交學費」
港漂落地投200萬中環開店創業 寧棄投行百萬年薪 赴巴黎米芝蓮學藝圓夢 「若失敗就當交學費」
商業創科
3小時前