中美貿易｜何立峰率團赴法國 與美方舉行經貿磋商

國務院副總理何立峰今日起至下周二（3月14日—17日），率團赴法國與美方舉行貿易磋商。美方早前確認，美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾將參與會面。據報此次會面為月底「習特會」鋪路，美方官員期望中國承諾增購美國農產品及能源產品，包括大豆及波音飛機。

商務部：美301調查毀國際秩序

中國商務部昨日表示，中美雙方將以兩國元首釜山會晤及歷次通話重要共識為引領，就彼此關心的經貿問題開展磋商。貝森特周四表示，美國和中國正推進貿易和經濟對話，團隊將優先保障美國農民、勞工與企業的利益。另外，美國周三以「產能過剩」為由，對包括中國在內的16個貿易夥伴發起新一輪301貿易調查。中國商務部昨日回應稱，此為典型的單邊主義行徑，嚴重破壞國際經貿秩序。

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白宮早前宣布，特朗普計劃在本月31日至4月2日訪問中國；但中方尚未公布具體安排。有報道引述 消息人士稱，美國國務卿魯比奧將隨特朗普一同訪華。魯比奧被中國稱為「反華急先鋒」，在2020年先後因批評新疆、香港人權問題，兩度遭北京制裁。

習特會臨近，但中美之間持續角力。《紐約時報》引述復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，白宮遲遲不提供特朗普的議程細節以及雙方可能達成的協議，令中國官員感到挫敗。美國國內也傳出擔憂，美中貿易全國委員會會長譚森稱，白宮尚未邀請任何商界領袖隨行。

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傳特訪華後批140億對台軍售

路透社昨日報道，特朗普可能在結束訪華後簽署一項對台大型軍售案，總金額約140億美元，刷新歷史紀錄，涉及軍備包括先進攔截導彈。外交部昨日表示堅決反對，敦促美國以實際行動維護中美關係穩定發展。