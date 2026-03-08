Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026︱中日關係走向 王毅：取決於日方的選擇

大國外交
更新時間：11:36 2026-03-08 HKT
發佈時間：11:36 2026-03-08 HKT

外長王毅8日出席兩會外交主題記者會。日本共同社記者指，去年11月，中國對日本首相高市早苗的涉台言論提出強烈抗議，今年2月，高市早苗贏得大選後，日本政府曾表示始終開放對話窗口。

對於中方對中日關係的發展，王毅表示兩國關係走向，取決於日方的選擇。

相關新聞：兩會2026︱王毅：中美高層交往議程已擺在桌面 應排除不必要干擾

他指出，去年是中國人民抗日戰爭勝利80周年。在這個特殊年份，日本理應做的，是深刻反省過去走過的錯誤道路，包括侵略殖民台灣的劣跡，但日本的現職領導人竟然聲稱，台灣有事就構成日本的「存亡危機事態」，可以據此行使所謂集體自衛權。

王毅表示，眾所周知，行使自衛權是以本國遭到武裝攻擊為前提。台灣事務是中國的內政，日本有什麼資格插手？中國的台灣地區出事，日本有什麼權力行使自衛權？所謂集體自衛權是否意味要掏空規定放棄交戰權的和平憲法？聯想到當年日本軍國主義曾以「存亡危機事態」為借口對外發動侵略，不能不使中國和亞洲各國人民高度警惕和憂慮：日本要向何處去？

相關新聞：兩會2026︱王毅談伊朗局勢 「拳頭硬不等於道理硬」

王毅又指，今年是東京審判開庭80周年。80年前，11國法官歷經兩年半庭審，以海量的鐵證昭示了日本軍國主義的累累罪行。東京審判，審的是人類良知，判的是歷史公正。80年後的今天，歷史又給了日本一次捫心自省的契機。以史為鑒，可知興替；前事不忘，後事之師。希望廣大的日本人民能夠擦亮眼睛，不允許今天再有人自不量力，重蹈覆轍。已經發展壯大起來的中國和14億中國人民也絕不允許任何人再為殖民張目，為侵略翻案。
 

