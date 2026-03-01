伊朗局勢︱外交部：有中國公民在襲擊中受傷，部分臨時旅行人員滯留當地

微信公眾號「領事直通車」今日（1日）發布消息，2月28日，美國、以色列對伊朗發動軍事行動，伊朗軍隊對美國在中東地區的軍事基地實施打擊，伊朗部分周邊國家關閉領空、國際航班停飛。已有中國公民在襲擊中受傷，部分臨時旅行人員滯留當地。

外交部提醒中國公民密切關注形勢變化，暫勿前往伊朗周邊受到軍事衝擊的國家和地區。已在上述國家和地區的中國公民進一步加強自身安全防範，避免前往軍事設施、遊行集會等敏感區域。



「領事直通車」今日較早前亦發提醒：在伊朗中國公民盡快撤離。

2月28日，美國、以色列對伊朗發動軍事行動。外交部和中國駐伊朗使領館提醒在伊朗中國公民密切關注形勢變化，加強自身安全防範，盡快通過適當方式撤離至安全地區。

據掌握，目前以下撤離通道可通行。

一、陸路入境阿塞拜疆：阿斯塔拉口岸，通行時間9：00—16：00，持中國護照免簽入境

二、陸路入境亞美尼亞：阿加拉克口岸，持中國護照免簽入境

三、陸路入境土耳其：凡省、阿勒、哈卡裡口岸，持中國護照免簽入境

四、陸路入境伊拉克：沙拉姆切口岸，需提前辦理電子簽證或在口岸辦理臨時簽證

上述信息僅供參考，具體通行條件以實際情況為準。中國駐伊朗及其周邊國家使領館將為中國公民轉移撤離提供必要協助。



《新京報》昨日（2月28日）報道，以色列與美國對伊朗發動軍事打擊，有在伊朗的華人表示，當日早上德黑蘭方向傳出爆炸聲。當地華人數量已不多，有人準備經德黑蘭撤往亞美尼亞，德黑蘭有大巴車。該名華人受訪時，對方電話一度中斷。