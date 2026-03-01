Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱外交部：有中國公民在襲擊中受傷，部分臨時旅行人員滯留當地

大國外交
更新時間：21:14 2026-03-01 HKT
發佈時間：21:14 2026-03-01 HKT

微信公眾號「領事直通車」今日（1日）發布消息，2月28日，美國、以色列對伊朗發動軍事行動，伊朗軍隊對美國在中東地區的軍事基地實施打擊，伊朗部分周邊國家關閉領空、國際航班停飛。已有中國公民在襲擊中受傷，部分臨時旅行人員滯留當地。

外交部提醒中國公民密切關注形勢變化，暫勿前往伊朗周邊受到軍事衝擊的國家和地區。已在上述國家和地區的中國公民進一步加強自身安全防範，避免前往軍事設施、遊行集會等敏感區域。

「領事直通車」今日較早前亦發提醒：在伊朗中國公民盡快撤離。

2月28日，美國、以色列對伊朗發動軍事行動。外交部和中國駐伊朗使領館提醒在伊朗中國公民密切關注形勢變化，加強自身安全防範，盡快通過適當方式撤離至安全地區。

據掌握，目前以下撤離通道可通行。

一、陸路入境阿塞拜疆：阿斯塔拉口岸，通行時間9：00—16：00，持中國護照免簽入境

二、陸路入境亞美尼亞：阿加拉克口岸，持中國護照免簽入境

三、陸路入境土耳其：凡省、阿勒、哈卡裡口岸，持中國護照免簽入境

四、陸路入境伊拉克：沙拉姆切口岸，需提前辦理電子簽證或在口岸辦理臨時簽證

上述信息僅供參考，具體通行條件以實際情況為準。中國駐伊朗及其周邊國家使領館將為中國公民轉移撤離提供必要協助。

《新京報》昨日（2月28日）報道，以色列與美國對伊朗發動軍事打擊，有在伊朗的華人表示，當日早上德黑蘭方向傳出爆炸聲。當地華人數量已不多，有人準備經德黑蘭撤往亞美尼亞，德黑蘭有大巴車。該名華人受訪時，對方電話一度中斷。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱哈梅內伊等40名軍官1分鐘內被炸死 伊朗首用「法塔赫」導彈轟美軍基地 ︱不斷更新
即時國際
26分鐘前
天氣｜提防「倒春寒」 冷鋒挾驟雨雷暴明晚殺到 元宵急降8度
00:39
天氣｜提防「倒春寒」 冷鋒挾驟雨雷暴明晚殺到 元宵急降8度
社會
8小時前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
6小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
2026-02-28 06:00 HKT
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
12小時前
富商劉鑾雄與女兒劉秀盈罕見同框 現身鬧市成焦點父女情不變 大劉保鑣「毛巾陣」再現
富商劉鑾雄與女兒劉秀盈罕見同框 現身鬧市成焦點父女情不變 大劉保鑣「毛巾陣」再現
影視圈
2小時前
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
01:14
伊朗局勢︱杜拜機場停擺 滯留港人感徬徨 街上無人無車不敢外出：唔知場仗要打幾耐!
社會
4小時前
太子容記小菜王飲茶優惠！全日大中小點一律$18.8 蝦餃皇/叉燒包/豉汁鳳爪
太子容記小菜王飲茶優惠！全日大中小點一律$18.8 蝦餃皇/叉燒包/豉汁鳳爪
飲食
10小時前
伊朗局勢︱移居杜拜台女星吳辰君親歷導彈攔截巨響 「孩子被嚇醒」
伊朗局勢︱移居杜拜台女星吳辰君親歷導彈攔截巨響 「孩子被嚇醒」
兩岸熱話
6小時前