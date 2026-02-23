中方公佈德國總理默茨周三訪華兩天

外交部發言人正式宣佈：應國務院總理李強邀請，德國總理默茨將於2月25日至26日對中國進行正式訪問。

據悉，默茨將率經濟代表團同行，行程涵蓋北京與杭州，將與中國國家主席習近平及國務院總理李強會晤。根據聯邦政府新聞稿，雙邊關係及經濟、安全政策議題將是會談重點。



德國汽車工業協會主席穆勒喊話，德國政府應在會談中爭取市場開放，並要求中方提出減少競爭扭曲的具體方案。



他表示，德國車廠近年在中國銷量下滑，除當地電動車品牌獲高度補貼、快速崛起外，中國針對高價汽車加徵的奢侈稅，對德國品牌造成衝擊。