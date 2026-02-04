巴拿馬裁長和港口違憲美稱振奮 外交部批暴露冷戰偏見
更新時間：15:58 2026-02-04 HKT
巴拿馬最高法院上月底裁定，長和當地經營的兩個港口的合約違憲，美國國務卿魯比奧表示，美國對巴拿馬的裁決感到振奮。美國眾議院「中國特設委」的主席，更稱西半球不歡迎中國「惡意影響」。
外交部發言人林劍2月4日在例行記者會上回應指，中方已就巴拿馬最高法院對有關港口判決作出回應，香港特區政府也已就此發表聲明。中方將堅決維護中國企業的正當合法權益。
林劍強調，美方的有關言行，再次暴露自身冷戰思維和意識形態偏見。誰在尋求霸佔運河？誰在以法治之名行破壞國際法之實？國際社會有目共睹。
