巴拿馬裁定長和合約違憲 運河暫由馬士基集團接手

巴拿馬最高法院裁定長和在當地港口業務合同違憲，宣布取消有關合約。巴拿馬海事管理局（AMP）今天表示，巴拿馬運河兩端港口將暫由丹麥航運巨頭馬士基集團（Maersk）接手。

香港長江和記實業旗下子公司巴拿馬港口公司（PPC）1997年1月獲巴拿馬政府批准，特許經營運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）各25年。巴拿馬港口公司2021年依「自動續約條款」，再取得25年特許經營權直到2047年。但長和這份特許經營合約29日被巴拿馬最高法院宣告違憲而失效；巴拿馬最高法院指合約對長和存在「逾越比例的偏袒」。

相關新聞：巴拿馬法院裁定長和兩港口合同違憲 公司反撃：裁決有違誠信 令人不齒 外交部：中方將採取一切必要措施

巴拿馬運河承載約40%的美國貨櫃運輸量及全球約5%的貿易。運河由美國興建，並由美國營運長達一個世紀，直到1999年才將控制權移交給巴拿馬。

美國總統特朗普以巴拿馬運河實際被中國掌控為由，多次揚言收回運河控制權。這次巴拿馬最高法院的裁定，被視為特朗普與北京競逐中南美洲影響力的一次勝利。

巴拿馬運河暫由馬士基集團接手。 路透社資料圖

中國外交部發言人郭嘉昆就巴拿馬最高法院的裁定回應表示，有關企業已第一時間發表聲明，表示該裁決有悖於巴拿馬方面批准相關特許經營權的法律，企業將保留包括訴訟法律程序在內的所有權利。中方將採取一切必要措施，堅決維護中方企業正當合法權益。

巴拿馬海事管理局今天表示，隸屬馬士基集團的港口營運商APM Terminals將擔任巴爾博亞港與克里斯托巴港的「臨時管理者」，暫時接手本由巴拿馬港口公司負責的業務。APM Terminals表示，願接手港口營運「以維繫運作連續性，降低關鍵服務中斷的風險」。

關於撤銷巴拿馬港口公司合約，最早是去年由監督政府資金使用的巴拿馬審計部門提出。審計部門主張特許經營權「違憲」，並指長江和記實業未向巴拿馬政府支付應繳的12億美元稅金。

巴拿馬港口公司則堅持他們是唯一由巴拿馬政府持有股份的港口營運商，並表示過去3年中已向巴拿馬政府支付5900萬美元。

