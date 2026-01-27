Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

習近平晤芬蘭總理 稱大國要帶頭講平等講法治講誠信

大國外交
更新時間：13:15 2026-01-27 HKT
發佈時間：13:15 2026-01-27 HKT

國家主席習近平在在北京與到訪的芬蘭總理奧爾波會面。習近平強調，要延續中芬兩國的冰雪友誼，又強調，面對國際間多重風險挑戰，大國尤其要帶頭講平等、講法治、講合作、講誠信。

兩冰雪大國要延續友誼

據新華社報道，習近平在27日上午，於人民大會堂與奧爾波會面。習近平指出，芬蘭是最早同新中國建交的國家之一。建交76年來，無論國際形勢如何變化，中芬關係始終平穩發展，堅持相互尊重、平等相待、面向未來、合作共贏。中國和芬蘭人民都具有堅韌不拔、自強不息的精神，雙方要增進互信、加強交流、深化合作，助力各自國家發展，為兩國人民帶來更多福祉。

習近平與來華的芬蘭總理會談。新華社
習近平與來華的芬蘭總理會談。新華社


相關新聞：芬蘭總理抵京西方領袖紛訪華 外媒：特購格陵蘭引盟友不安

習近平強調，中芬友好互信具有歷史根基。今年是中國「十五五」開局之年。中國將繼續推動高品質發展，擴大高水平對外開放。雙方要深化互利合作，在能源轉型、循環經濟、農林產業、科技創新等領域打造更多合作成果。歡迎芬蘭企業到中國市場的「大海」來「暢遊」，提升全球競爭力。芬蘭是冰雪強國，中國也已是冰雪大國，雙方要加強交流合作，延續冰雪友誼。歡迎更多芬蘭民眾來華感知既古老又現代的中國。

指中歐合作大於競爭

習近平指出，當今世界面臨多重風險挑戰，國際社會需要攜手應對，大國尤其要帶頭講平等、講法治、講合作、講誠信。中方願同芬方一道，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，共同應對全球性挑戰，推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。中歐是夥伴不是對手，雙方合作大於競爭、共識大於分歧。希望芬蘭為推動中歐關係健康穩定發展發揮建設性作用。

奧爾波表示，芬中傳統友誼深厚，兩國關係建立在相互尊重、相互信任基礎上，得到長期穩定發展。去年雙方共同慶祝建交75週年。芬方企業對赴華合作抱有強烈興趣。芬方願同中方落實兩國元首達成的重要共識，密切高層往來，深化貿易、投資、數字經濟、清潔能源、農業等領域務實合作，增進兩國人民福祉。芬方堅定奉行一個中國政策。芬方欽佩中國發展取得的傑出成就，讚賞中國在國際事務中發揮重要建設性作用，願同中方加強溝通協調，共同維護世界和平穩定。歐中關係保持建設性發展十分重要，芬蘭主張歐洲戰略自主，支援自由貿易，願為歐中妥善解決貿易摩擦問題、推動關係健康發展發揮積極作用。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾國衞以健康理由辭任局長 有更多官員離任？李家超：傳聞不正確、不攻自破 無計劃再換司局長
02:20
曾國衞前列腺癌指數高辭任局長 更多官員離任？李家超：傳聞不正確 無計劃再換司局長
政情
6小時前
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
02:20
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
政情
6小時前
「情迷周潤發」金像影后面容大變 76歲慶生面色慘白難以認出 曾喪夫為事業甘願墮胎
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
影視圈
6小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾國衞免職｜任內兩場立法會選舉錄逾3成投票率 被美國制裁稱「一點感覺也沒有」
曾國衞免職｜任內兩場立法會選舉錄逾3成投票率 被美國制裁稱「一點感覺也沒有」
政情
6小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2026-01-26 10:00 HKT
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
鍾柔美男女關係複雜 《東周刊》獨家直擊騷玉腿餵生果 絕密校園生活揭秘
鍾柔美男女關係複雜  《東周刊》獨家直擊騷玉腿餵生果  絕密校園生活揭秘
即時娛樂
5小時前
巴士安全帶新例變「姻緣帶」？港女被鄰座阿叔扣錯安全帶 網民爆笑獻策：互相緊扣！｜Juicy叮
巴士安全帶新例變「姻緣帶」？港女被鄰座阿叔扣錯安全帶 網民爆笑獻策：互相緊扣！｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
銅鑼灣Mr. Steak自助餐優惠加碼！成人買一送一低至$280/位+長者半價嘆回本海鮮盛宴
銅鑼灣Mr. Steak自助餐優惠加碼！成人買一送一低至$280/位+長者半價嘆回本海鮮盛宴
飲食
19小時前