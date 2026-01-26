芬蘭總理抵京西方領袖紛訪華 外媒：特購格陵蘭引盟友不安

芬蘭總理奧爾波昨抵北京，開啟為期4天訪華行程。官媒報道稱，中國國家主席習近平、國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際將分別同他會見、會談，中芬將簽署諒解備忘錄，加強創新企業合作委員會工作。新年伊始，西方多國領導人紛紛進京或準備訪華。美媒指，美國總統特朗普揚言購買格陵蘭、引發盟友不安之際，北京正試圖把握時機，拉攏西方國家。

奧爾波此次訪華率20多間企業高管隨訪，涵蓋機械、森林工業、創新、清潔能源、食品等芬蘭優勢領域。中國商務部發言人介紹，雙方企業將簽署多項商業合作協議。

學者：中等強國正對沖風險

北歐芬蘭是最早承認並同中國建交的西方國家之一，也是第一個同中國簽訂政府間貿易協定的西方國家。近年來，兩國面向未來的新型合作夥伴關係不斷深化。

加拿大總理卡尼17日才結束訪華行程。新華社

中國外交部發言人此前表示，北京願同赫爾辛基密切高層交往，鞏固政治互信，加強經貿合作，促進人文交流，在多邊事務中增進相互理解與協作，共同推動兩國關係邁上新台階。

中國新年伊始已經接待了愛爾蘭總理馬丁、韓國總統李在明，加拿大總理卡尼17日才結束訪華，並與中國達成關於電動車和芥花籽關稅的貿易協議。英國首相施紀賢將於29日起訪華3天。英國政府在20日批准中國在倫敦興建巨型使館，被視為有助緩和兩國關係的舉措。德國總理梅爾茨預計下月前往中國。法國總統馬克龍曾於上月初訪華。

《華爾街日報》報道指出，隨着特朗普揮舞關稅大棒，並一度威脅要用武力從長期盟友丹麥手中奪取格陵蘭島，中國看到了機會，一方面譴責特朗普試圖購買格陵蘭，另一方面以「可靠的貿易夥伴關係」為誘餌拉攏美國盟友。

報道稱，美國部分傳統盟友在謹慎向北京靠攏的同時，也清楚知道，脫離美國陣營，可能落入另一個超級大國之手。卡尼日前在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇演講時稱，「在一個大國競爭的世界里，處於中間地帶的國家面臨一個抉擇，要麼爭相討好，要麼聯合起來以開闢一條有影響力的第三條路。」

牛津大學副教授卡萊表示，「我們可以看到中等強國正在對沖風險。」他們並沒有與中國結盟，而是在開啟新的對話、新的聯盟和新的區域夥伴關係。投資和貿易也比以往更加多元化。

倫敦國王學院中國問題學者Olivia Cheung說，「北京方面將跨大西洋關係出現的裂痕視為機會。」中國希望改善與主要貿易夥伴的關係，換取實際利益，尤其體現在貿易壁壘的降低，如中國與加拿大達成的協議。