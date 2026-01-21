中國觀察：掃蕩電詐 柬國動真格？

2026年1月6日，有「電詐大王」之稱的太子集團創始人陳志在金邊逮捕，並於翌日被押送返回北京。官方口徑稱此為「中柬聯合執法」的合作成果，柬埔寨人民黨主席、前首相洪森也迅速與這位「公爵」切割，發表的聲明搞得自己好像受害者，稱「一些人企圖利用執政黨主席及政府總理之名作為保護傘，以掩蓋自身違法行為」。

劉忠義讚打擊電騙舉措

儘管地球人都知道，陳志是洪森時代招商引資、「灰金養國」路線的產物，但中方也不好撕破臉。畢竟，陳志同時遭中美通緝，柬方還是「忍痛割愛」送給北京。公安部部長助理劉忠義之後訪柬，還對「柬方在打擊電訊詐騙犯罪展現出的堅定立場和舉措表示高度讚賞」。

公安部部長助理劉忠義（右）早前訪問柬埔寨。柬中時報

柬埔寨近期也確實展開大規模電詐掃蕩行動，還拘捕了曾有「勳爵」頭銜的「皇樂園區」電詐首腦黃繼茂，柬埔寨現任首相、洪森之子洪馬奈矢言重拳打擊電詐，提升柬埔寨國際形象和聲譽。不過，外界擔心這只是柬國的危機處理，整個制度並沒有改變，灰色資本依舊可以依附政權結構擴張。

2024年，美國財政部宣布制裁柬埔寨華裔大亨李永法和他旗下的度假村，原因是操控電詐嚴重侵犯人權。李永法是洪瑪奈的顧問，也曾任參議員，而且還獲頒最高等級的爵位「大公爵」，柬埔寨官方當時表達「最深切失望和遺憾」，力挺李永法為國家創造大量就業職位。去年11月，泰國警方對李永法下達逮捕令，指其涉嫌參與網絡詐騙相關洗錢活動，身在柬國的李永法則發表聲明，強調所有說法均屬捏造，旨在惡意抹黑其名譽與形象。

值得注意的是，中方似乎也對柬埔寨聽其言觀其行，並且不斷施壓。中國駐柬埔寨大使汪文斌近日緊急約見柬國兩位副首相，敦促柬方採取切實措施嚴打針對中國公民的非法拘禁、暴力傷害等犯罪行為及網絡詐騙活動。就青年葉文斌在柬國失聯風波，中國駐柬使館再度發聲，指中國公民在柬失蹤失聯案件仍處於高發態勢。

