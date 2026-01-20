柬埔寨電騙︱江西20歲青年尋回 公安爆真相：為賺快錢自願入園區

19歲內地青年葉文斌去年（2025年）疑似遭誘騙出境後失聯，其母親費女士一度獨自赴柬埔寨尋子。江西上饒市鉛山縣公安局昨日（19日）通報事件，指葉文斌與另一歐陽姓男子偷渡出境赴柬埔寨園區，進行網絡詐騙犯罪。二人目前已被園區驅逐，在廣西邊境非法入境時被拘。

內地傳媒早前報道，去年7月28日，葉文斌向母親告知將與同學結伴前往南昌旅遊，卻轉赴雲南、廣西兩地，十天後斷聯，線索最終到了柬埔寨。同年12月，葉文斌母親只身前往柬埔寨，甚至闖入電詐園區尋子。母親指，與兒子最後一次視訊通話，葉文斌曾故意按壓臉部「酒窩」疑似在暗示「救我」。

據通報案內容，去年8月7日接報，20歲葉文斌與同齡歐陽姓男子於7月28日結伴前往雲南，自8月5日起與家屬失去聯絡。公安調查獲悉，同年7月初，葉文斌曾多次與人提及「欲前往境外賺快錢」的想法。7月30日，二人在雲南普洱市試圖非法出境時被攔截勸返。

邊防人員曾通知二人親屬，但二人不聽勸阻自行繞道至廣西百色市偷渡出境，後在柬埔寨電詐園區主動從事電信網絡詐騙犯罪活動。近期中柬合作打擊電詐犯罪，電詐園區將二人送出。

2026年1月16日，二人在廣西邊境非法入境時被邊防管理部門查獲，並承認偷渡及進行電騙犯罪。目前，二人已被刑事拘留。

昨日（19日）晚上，中國駐柬埔寨大使館發布消息稱，葉葉文斌於上周五（16日）被查獲。



