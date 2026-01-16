中加同意電動車油菜籽互降關稅 重啟財金戰略對話

國家主席習近平、總理李強分別同加拿大總理卡尼會晤後，中加兩國16日發表聯合聲明，同意重啟停頓8年的中加經濟財金戰略對話。兩國還簽署了經貿、能源、農業、執法等領域的8個合作文件。卡尼會後表示，中加達成「電動車換油菜籽」互降關稅初步協議。

國家主席習近平同加拿大總理卡尼會晤。 新華社

路透社引述卡尼表示，中加兩國已達成一項初步但具有里程碑意義的貿易安排，旨在消除貿易壁壘並降低關稅。他透露，加拿大將允許最多49000輛中國電動汽車進入加拿大市場，適用最惠國關稅稅率6.1%。此前的關稅為100%。

他還表示，加拿大預計中國將在3月1日前將加拿大油菜籽的關稅降至約15%的綜合稅率。

新華社報道，中加發表聯合聲明，歡迎近期兩國對話取得的進展，同意加強各層級交往，決定重啟高級別的中加經濟財金戰略對話。

雙方還同意在石油、天然氣等傳統能源資源開發方面加強合作，決定啟動部長級能源對話。金融方面，雙方歡迎設立中加金融工作組，簽署《中國人民銀行與加拿大銀行人民幣/加元雙邊本幣互換協議的第三次展期與修訂協議》。

1月16日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的加拿大總理卡尼。新華社

訪問期間，雙方簽署了以下合作文件：

（一）《中華人民共和國公安部與加拿大皇家騎警關於打擊犯罪合作的諒解備忘錄》

（二）《中華人民共和國住房和城鄉建設部與加拿大自然資源部及不列顛哥倫比亞省林業廳關於現代木結構建築合作的諒解備忘錄》

（三）《中國－加拿大經貿合作路線圖》

（四）《中華人民共和國文化和旅游部與加拿大遺產部關於中國－加拿大文化聯合委員會的諒解備忘錄》

（五）《中華人民共和國海關總署與加拿大食品檢驗署關於食品安全和動植物衛生合作的諒解備忘錄》

（六）《中華人民共和國海關總署與加拿大食品檢驗署關於加拿大寵物食品輸華檢疫和衛生要求安排》

（七）《中華人民共和國國家能源局與加拿大自然資源部關於加強能源合作的諒解備忘錄》

（八）《中國中央廣播電視總台與加拿大旅遊局合作意向書》