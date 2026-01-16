Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

習近平晤加拿大總理卡尼發表聯合聲明 推進構建新型戰略夥伴關係

更新時間：11:18 2026-01-16 HKT
發佈時間：11:18 2026-01-16 HKT

新華社報道，國家主席習近平今日（16日）在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的加拿大總理卡尼。會見後，雙方發表《中國和加拿大領導人會晤聯合聲明》。

雙方會面時，習近平指出，中加關係健康穩定發展符合兩國共同利益，也有利於世界和平穩定和發展繁榮。習近平對中加關係提出4點意見。當中包括一要做相互尊重的伙伴。兩國雖然國情不同，但都應該尊重彼此主權和領土完整，尊重各自選擇的政治制度和發展道路。

習近平又指出，要做共同發展的伙伴。雙方要在促進合作上多做加法，在負面清單上多做減法，以更深入、更廣泛的合作不斷拉緊共同利益紐帶。三要做彼此信任的伙伴。雙方要鼓勵兩國教育、文化、旅遊、體育、地方等各界加強交流合作，便利人員往來。四要做相互協作的伙伴。

卡尼表示，加方願同中方構建強勁可持續的新型戰略伙伴關係，為雙方人民帶來更多福祉。加方重申奉行一個中國政策，致力於同中方相向而行，相互尊重、攜手努力，在經貿、能源、農業、金融、教育、氣候變化等領域拓展和加強合作。多邊主義是世界安全穩定的基石，加方願同中方密切多邊協調，維護多邊主義和聯合國權威，共同維護世界和平穩定。

會見後，雙方發表《中國和加拿大領導人會晤聯合聲明》。

