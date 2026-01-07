Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日交惡｜商務部：對原產日本的二氯二氫硅反傾銷立案調查

大國外交
更新時間：15:50 2026-01-07 HKT
發佈時間：15:50 2026-01-07 HKT

中國商務部發布公告：依據《中華人民共和國反傾銷條例》第十六條的規定，商務部決定自2026年1月7日起對原產於日本的進口二氯二氫硅進行反傾銷立案調查。

相關新聞：中日交惡｜商務部收緊軍民兩用物項輸日管制 消息人士：加強稀土出口審查

本次調查確定的傾銷調查期為2024年7月1日至2025年6月30日，產業損害調查期為2022年1月1日至2025年6月30日。

商務部發言人稱，此次調查是應國內產業申請發起的。申請人提交的初步證據顯示，2022年至2024年，自日本進口的二氯二氫硅數量總體呈上升趨勢，價格累計下跌31%，自日傾銷進口產品對我國內產業生產經營造成了損害。

調查機關收到申請後，根據中國有關法律法規並遵循世貿組織規則對申請書進行了審查，認為申請符合反傾銷調查立案條件，決定發起調查。

調查機關將依法開展調查，充分保障各利害關係方權利，根據調查結果客觀公正作出裁決。

 

