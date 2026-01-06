中日交惡｜商務部收緊軍民兩用物項輸日管制 消息人士：加強稀土出口審查

日本首相高市早苗發表涉台言論，中日交惡持續。1月6日，商務部發佈2026年第1號關於加強兩用物項對日本出口管制的公告。另外，官方英文《中國日報》引述可靠消息人士稱，鑑於日本近期惡劣表現，中國政府正考慮針對性收緊2025年4月4日列管的中重稀土相關物項出口許可審查。

日智庫：限稀土對經濟衝擊大

日本野村綜合研究所的評估顯示，日本用於電動汽車驅動電機釹磁體的鏑、鋱等重稀土幾乎100%依賴中國供應，一旦受限，日本經濟將面臨較大衝擊。

商務部新聞發言人表示，日本領導人近期公然發表涉台錯誤言論，暗示武力介入台海可能性，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則，性質和影響極其惡劣。為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，中方決定禁止所有兩用物項向日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口。



任何國家和地區的組織和個人，違反上述規定，將原產於中華人民共和國的相關兩用物項轉移或提供給日本的組織和個人，將依法追究法律責任。