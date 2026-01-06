Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日交惡｜商務部收緊軍民兩用物項輸日管制 消息人士：加強稀土出口審查

大國外交
更新時間：22:27 2026-01-06 HKT
發佈時間：22:27 2026-01-06 HKT

日本首相高市早苗發表涉台言論，中日交惡持續。1月6日，商務部發佈2026年第1號關於加強兩用物項對日本出口管制的公告。另外，官方英文《中國日報》引述可靠消息人士稱，鑑於日本近期惡劣表現，中國政府正考慮針對性收緊2025年4月4日列管的中重稀土相關物項出口許可審查。

日智庫：限稀土對經濟衝擊大

日本野村綜合研究所的評估顯示，日本用於電動汽車驅動電機釹磁體的鏑、鋱等重稀土幾乎100%依賴中國供應，一旦受限，日本經濟將面臨較大衝擊。

商務部新聞發言人表示，日本領導人近期公然發表涉台錯誤言論，暗示武力介入台海可能性，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則，性質和影響極其惡劣。為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，中方決定禁止所有兩用物項向日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口。

任何國家和地區的組織和個人，違反上述規定，將原產於中華人民共和國的相關兩用物項轉移或提供給日本的組織和個人，將依法追究法律責任。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
飲食
11小時前
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
生活百科
2026-01-05 17:45 HKT
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
影視圈
10小時前
陳庭欣廿字回應大屋搬細屋 親爆「東張男神新歡」真實關係 《東周刊》獨家爆跟十億男友分手真相
01:24
陳庭欣廿字回應大屋搬細屋 親爆「東張男神新歡」真實關係 《東周刊》獨家爆跟十億男友分手真相
影視圈
5小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
影視圈
2026-01-05 19:30 HKT
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
飲食
2026-01-05 19:33 HKT
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
飲食
2026-01-05 21:15 HKT
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
01:24
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
即時娛樂
13小時前
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
影視圈
14小時前