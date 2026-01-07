李在明訪華｜上海出席中韓創新創業論壇 與國產機械人握手

正國事訪華的南韓總統李在明，昨日由北京轉抵上海，晚上與上海市委書記陳吉寧共進晚餐。此外，今天上午他出席中韓創新創業論壇時，與中國機械人握手，並試戴VR眼鏡。

南韓總統李在明在上海繼續訪華行程。1月7日上午，李在明在上海出席中韓創新創業論壇。期間，李在明與中國機械人握手，並試戴VR眼鏡。近300名來自中韓兩國智能製造、新材料、人工智能、醫療健康、文化創意與消費服務等領域的企業代表出席論壇。

籲消除仇韓及厭中情緒

李在明昨晚與上海市委書記陳吉寧會晤，陳吉寧表示，中韓是搬不走的重要近鄰，亦是分不開的合作夥伴。願同韓方一起，在兩國元首戰略引領下，進一步加強溝通對接，促進人員往來，增進理解互信，在深化友好交流交往中更好把握合作機遇、拓展合作空間、實現合作共贏。

李在明表示，長期以來因為一些毫無根據及沒有必要的誤解、歪曲及錯誤，導致兩國關係發展在多方面受阻，從今開始，雙方應盡可能消除誤解，增進兩國的友好情感，兩國應攜手努力，消除所謂的仇韓及厭中情緒。

李在明又表示，上海具有特殊意義一直想到訪，指在南韓喪失國權時期，先輩將上海作為獨立及解放而戰鬥的根據地，今年是獨立運動領袖白凡金九誕辰150周年，暨上海大韓民國臨時政府成立100周年，他感謝上海政府妥善管理臨時政府舊址及獨立運動遺址。

南韓在2016年因部署美國「薩德」反導彈系統導致中韓關係跌入谷底，經貿合作受到影響。李在明去年6月上任後努力改善對華關係，周日（4日）到中國進行四天國事訪問，此行率領韓國四大企業掌門人等200多人組成的經濟代表團，凸顯深化韓中經貿合作的決心。