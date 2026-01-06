李在明訪華｜與李強會面：把恢復韓中關係發展成不可逆轉趨勢

南韓總統李在明繼續訪華行程，今天（6日）將分別與總理李強和全國人大常委會委員長趙樂際會晤。李在明與中國總理李強會面時，誓言將把恢復韓中兩國關係發展成不可逆轉的趨勢，並希望李強能促進朝鮮半島的和平與穩定。

據韓聯社和韓國國際廣播電台報道，李在明在北京釣魚台國賓館告訴李強：「通過此次訪問，（我們）計劃讓今年成為韓中關係全面恢復的第一年，並將發展雙邊關係牢固確立為時代不可逆轉的趨勢。」

李在明也說，期待李強為推動發展立足於民生與和平的韓中關係發揮重要作用。

李在明同一天在北京與中國全國人大常委會委員長趙樂際會面。李在明呼籲全國人大為基於鞏固互信的韓中關係進一步發展而提供積極支持。

李在明將在周二續程前往上海。有外交人士表示，預計李在明將到訪位於上海的大韓民國臨時政府舊址，以紀念臨時政府成立100周年。李在明預計將出席在上海舉行的一場規模較大的商務論壇，這是李在明本次訪華行的第二場商務論壇，上一場在北京舉行。

李在明前一天與中國國家主席習近平舉行會談，時長90分鐘。兩位領導人對經濟合作、文創內容交流、中方在黃海設置的構造物、中國漁船非法捕撈、韓半島和平與穩定等議題進行討論。以韓中首腦會談為契機，兩國政府部門簽署了15項合作文件，兩國企業家還在韓中商務論壇上探索人工智慧和娛樂產業等多個領域合作方案。

周一晚間，李在明還在個人X平台賬號，上傳自己與夫人，跟習近平伉儷合影的自拍照。李在明稱，自己用習近平去年11月在南韓慶州會晤時送給他的小米手機拍下照片。