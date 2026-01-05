Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

習近平斥單邊霸凌衝擊國際秩序 疑暗批美國生擒馬杜羅

大國外交
更新時間：14:20 2026-01-05 HKT
發佈時間：14:20 2026-01-05 HKT

國家主席習近平在北京會見愛爾蘭總理馬丁時表示，單邊霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序。大國尤應帶頭尊重他國人民自主選擇的發展道路。習近平的講話，疑似回應美國出兵活捉委內瑞拉總統馬杜羅事件。

大國應帶頭遵守國際法

習近平上午於北京會見正在訪華的愛爾蘭總理馬丁。習近平指出，中國和愛爾蘭都愛好和平、開放包容、自立進取，兩國人民通過鬥爭贏得國家獨立和民族解放，依靠幾代人接續奮鬥邁向現代化。

2012年兩國建立互惠戰略伙伴關係以來，雙邊貿易額翻了兩番，相互投資均衡發展，兩國人民雙向奔赴，助力各自國家發展。相互尊重、平等相待、互利共贏是中愛關係長期穩定發展的寶貴經驗，雙方要共同傳承和弘揚。中方願同愛爾蘭加強戰略溝通，深化政治互信，擴大務實合作，為兩國人民謀福祉，為中歐關係添動力。

相關新聞：空襲委內瑞拉︱王毅：中方從不認為哪一個國家可當國際警察

習近平強調，中愛雙方要保持多層級、多領域友好交往，不斷增進溝通和理解，照顧彼此核心利益和重大關切，鞏固政治互信，築牢雙邊關係政治基礎。今年是中國「十五五」開局之年，未來5年中方將繼續推動高質量發展，擴大高水平對外開放。

中方願同愛方加強經貿合作，在人工智能、數字經濟、醫藥健康等領域對接發展戰略，促進雙向投資，實現優勢互補，共享機遇、共同發展。雙方要加強教育、文化、旅遊合作，促進民心相通，歡迎更多愛爾蘭青少年來華學習交流。

習近平與愛爾蘭總理馬丁會面。新華社
習近平指出，當今世界變亂交織，單邊霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序。各國都應尊重他國人民自主選擇的發展道路，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，大國尤應帶頭。中國和愛爾蘭都支持多邊主義，倡導國際公平正義，要在國際事務中加強協調合作，共同維護聯合國權威，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展。

中歐雙方要著眼長遠，堅持伙伴關係定位，客觀理性看待和處理分歧，堅持合作共贏。愛爾蘭下半年將擔任歐盟輪值主席國，希望為中歐關係健康穩定發展發揮建設性作用。

馬丁表示，愛爾蘭和中國有著深厚長久的友誼，兩國經貿合作不斷加強，人文交流日益密切。2012年習近平主席成功訪愛，為近年來愛中互惠戰略伙伴關係打下堅實基礎。中國卓有成效制定並實施國家長遠發展戰略，取得重大成就，令人敬佩。

愛爾蘭堅定奉行一個中國政策，致力於加強和發展兩國互惠戰略伙伴關係，願同中方深化貿易、投資、科技、生物醫藥、可再生能源、人工智能、教育等領域合作。中國在國際事務中發揮著不可或缺的重要作用，為維護聯合國權威、促進世界和平作出積極貢獻。任何國際爭端的解決都應遵守國際法。愛爾蘭願同中方保持密切溝通協調，維護國際法，堅持自由開放貿易，促進世界繁榮穩定。歐中關係保持穩定發展十分重要，愛方願為推動歐中關係健康發展發揮建設性作用。

 

