空襲委內瑞拉︱王毅：中方從不認為哪一個國家可當國際警察

大國外交
更新時間：23:48 2026-01-04 HKT
發佈時間：23:48 2026-01-04 HKT

中共中央政治局委員、外交部長王毅周日（4日）在北京與巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第七次中巴外長戰略對話。

王毅表示，國家主席習近平與巴方領導人保持高層交往，對兩國關係予以戰略指引。中方願與巴方一道落實兩國領導人共識，鞏固戰略互信，拓展務實合作，深化安全合作，加強多邊協調，加速建構更加緊密的中巴命運共同體。

王毅說，當前國際局勢更加變亂交織，單邊霸凌現象愈演愈烈。委內瑞拉情勢突變引發國際社會高度關注。中方從不認為哪一個國家可以充當國際警察，也不認同哪一個國家可以自詡為國際法官，各國的主權和安全都應受到國際法的充分保護。中方一貫反對在國際關係中使用或威脅使用武力，反對將一國的意志強加於別國。中方願同包括巴基斯坦在內的國際社會一道，堅定捍衛《聯合國憲章》。

達爾轉達巴基斯坦領導人對中國領導人的親切問候，強調中國走向現代化是維護世界和平與發展的重要力量。巴方重申恪守一個中國原則，將繼續在所有涉及中國核心利益問題上堅定支持中方。巴方高度讚賞中方堅持多邊主義，支持習近平主席提出的四大全球倡議。

雙方一致同意，深化戰略溝通與行動協調，落實構建中巴命運共同體行動計劃，推進中巴經濟走廊「2.0升級版」建設，共同紀念兩國建交75週年。恪守《聯合國憲章》宗旨，反對侵害別國主權的霸凌行徑。

