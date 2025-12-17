Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日交惡︱安理會交鋒 中國官員批高市「右翼代表」

大國外交
更新時間：08:52 2025-12-17 HKT
發佈時間：08:52 2025-12-17 HKT

中日代表15日在聯合國安理會上激烈交鋒，中國常駐聯合國副代表孫磊直指「以（日本首相）高市早苗為代表的日本右翼勢力」，為日本解除戰後軍事束縛編造藉口，「這樣的日本，不能聽其言，只能觀其行。」

斥其為解除軍事束縛編藉口

高市早苗11月7日在國會發表「台灣有事」論，引起中方強烈不滿。聯合國安理會15日舉行「為和平展現領導力」公開辯論會。中國常駐聯合國代表傅聰在會上，點名高市「逆流而動」，公然違背日方作為二戰戰敗國對中方及國際社會所做承諾。

相關新聞：中日交惡︱東京盼美國 公開表態支持

他說，二戰歷史殷鑒不遠，80年前，日本軍國主義也曾以所謂「自衛」為名對外發動侵略，給中國、亞洲和世界帶來深重災難。「80年後的今天，我們決不能允許軍國主義死灰復燃、絕不能允許法西斯主義的幽靈復活。中方再次敦促日方撤回錯誤言論。」

對此，日本代表山崎和之稱：「這是沒有根據的發言，令人遺憾」，並指「二戰以來，日本一貫堅持走和平國家道路」。

中國副代表孫磊嚴詞反駁，直指對方「狡辯」。孫表示，面對中方多次質問，日官方使用「立場沒有變化」來敷衍搪塞，「以高市早苗為代表的日本右翼勢力」在二戰勝利80周年做出一系列錯誤言行，「這讓我們如何相信日方能恪守走和平道路的承諾？」

共同社報道，日本防衛省沖繩防衛局與沖繩縣北大東村周一簽訂租賃合同，將在島上建設部隊廳舍和安裝雷達，部署人員約30人，預計新年過後動工。報道稱，此舉旨在針對經由沖繩本島與宮古島之間進入太平洋的中國航母與軍機。

另據台灣中央社報道，日本國會會期今天結束後，近30位日本議員周日將訪問台灣3天，包括日本自民黨幹事長代行萩生田光一、前法務大臣鈴木馨祐，以及前農林水產副大臣瀧波宏文等。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
23小時前
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
影視圈
12小時前
屯門景峰花園低層單位起火 3人受傷送院 女戶主手部二級燒傷
突發
5小時前
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
影視圈
11小時前
亡父紅白藍袋引爆全網淚點！港女半夜發帖揭孝順子女「最痛秘密」：不敢打開｜Juicy叮
亡父紅白藍袋引爆全網淚點！港女半夜發帖揭孝順子女「最痛秘密」：不敢打開｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
《愛回家》「億元駙馬」人生勝利組！與富貴女友求婚半年榮升人父 囡囡萌照流出微絲細眼似足爹哋
《愛回家》「億元駙馬」人生勝利組！與富貴女友求婚半年榮升人父 囡囡萌照流出微絲細眼似足爹哋
影視圈
9小時前
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
2025-12-15 20:00 HKT
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
14小時前
港漂媽媽賣內地樓換香港家 1個月內極速完成 形容 「今年最大冒險決定」
港漂媽媽賣內地樓換香港家 1個月內極速完成 形容 「今年最大冒險決定」
樓市動向
2小時前
連鎖快餐店長者優惠！指定早餐系列減$3 一連七日憑樂悠咭即享
連鎖快餐店長者優惠！指定早餐系列減$3 一連七日憑樂悠咭即享
飲食
19小時前