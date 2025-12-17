中日交惡︱安理會交鋒 中國官員批高市「右翼代表」

中日代表15日在聯合國安理會上激烈交鋒，中國常駐聯合國副代表孫磊直指「以（日本首相）高市早苗為代表的日本右翼勢力」，為日本解除戰後軍事束縛編造藉口，「這樣的日本，不能聽其言，只能觀其行。」

斥其為解除軍事束縛編藉口

高市早苗11月7日在國會發表「台灣有事」論，引起中方強烈不滿。聯合國安理會15日舉行「為和平展現領導力」公開辯論會。中國常駐聯合國代表傅聰在會上，點名高市「逆流而動」，公然違背日方作為二戰戰敗國對中方及國際社會所做承諾。



相關新聞：中日交惡︱東京盼美國 公開表態支持

他說，二戰歷史殷鑒不遠，80年前，日本軍國主義也曾以所謂「自衛」為名對外發動侵略，給中國、亞洲和世界帶來深重災難。「80年後的今天，我們決不能允許軍國主義死灰復燃、絕不能允許法西斯主義的幽靈復活。中方再次敦促日方撤回錯誤言論。」

對此，日本代表山崎和之稱：「這是沒有根據的發言，令人遺憾」，並指「二戰以來，日本一貫堅持走和平國家道路」。

中國副代表孫磊嚴詞反駁，直指對方「狡辯」。孫表示，面對中方多次質問，日官方使用「立場沒有變化」來敷衍搪塞，「以高市早苗為代表的日本右翼勢力」在二戰勝利80周年做出一系列錯誤言行，「這讓我們如何相信日方能恪守走和平道路的承諾？」

共同社報道，日本防衛省沖繩防衛局與沖繩縣北大東村周一簽訂租賃合同，將在島上建設部隊廳舍和安裝雷達，部署人員約30人，預計新年過後動工。報道稱，此舉旨在針對經由沖繩本島與宮古島之間進入太平洋的中國航母與軍機。

另據台灣中央社報道，日本國會會期今天結束後，近30位日本議員周日將訪問台灣3天，包括日本自民黨幹事長代行萩生田光一、前法務大臣鈴木馨祐，以及前農林水產副大臣瀧波宏文等。