商務部：明起對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品徵收反傾銷稅

商務部網站12月16日公布對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品反傾銷調查，最終裁定歐盟的進口相關豬肉及豬副產品存在傾銷，損害國內產業，由周三（17日）起對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品徵收反傾銷稅。

商務部：17日起對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品徵收反傾銷稅。 新華社

2024年6月17日，商務部發布2024年第23號公告，決定對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品（以下稱被調查產品）進行反傾銷立案調查。2025年9月5日，發布初裁公告，初步認定原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品存在傾銷，國內相關豬肉及豬副產品產業受到實質損害，並且傾銷與實質損害之間存在因果關係。

商務部表示調查已結束，並根據《反傾銷條例》第25條規定，作出最終裁定：被調查產品存在傾銷，國內產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係，決定自2025年12月17日起，對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品徵收反傾銷稅，並且追溯徵收自2025年9月10日起至2025年12月16日有關的反傾銷稅。

對被調查產品徵收反傾銷稅的實施期限自2025年12月17日起5年。