近年全港電動車數量顯著增長，公共充電站的計費模式亦趨多元化。除了傳統按每度電（$/kWh）計費外，許多營運商更採取「分時段階梯電價」、「按每15/30分鐘收費」或設定「充電專區附加費」。《駕駛艙AI貼士》今日為各車主精算格價全港10個熱門快速充電站，解讀3大成本精算法則！

電動車充電懶人包｜AI分析香港10大熱門快充站邊個最平？3大慳錢省時精算法則

一、2026電動車充電成本精算3大黃金法則

法則1：「按度電（$/kWh）」與「按時間（$/分鐘）」的成本臨界點

按時間計費（例如每15分鐘$40或每30分鐘$78）的實際價錢完全取決於車輛的即時充電功率。當電池電量於10%-60%區間且能支援100-120kW功率時，30分鐘可充入約35-40kWh，折合每度電僅約$1.95-$2.23/kWh；但若電量高於80%觸發保護降功率至20kW時，同樣15分鐘僅充入約5kWh，每度電成本將暴增至$8/kWh。因此，電量過半或降速時應即時停止按時充電。

法則2：善用Tesla分時段收費與離峰「夜間星空價」

Tesla超級充電站現時仍以分時段收費為主，凌晨01:00-08:00的離峰電價低至$1.85/kWh，相比日間繁忙時段（$3.70/kWh）可省逾50%；私營站點（如SD Charging尖沙咀站）夜間00:00-07:59亦設有$30.3/15分鐘的特惠價。

註：實際使用時應以Tesla App或車內中控螢幕即時顯示價格為準。

法則3：留意隱形成本（專區附加費與擁擠費）

部分高檔商場（如K11 MUSEA）充電專區會額外收取$8/小時的專區進入費；啟德AIRSIDE設有30分鐘寬限期，逾時佔用費為每分鐘$2；Tesla超充站則採用「擁擠費」機制，按站點繁忙程度及電量動態調整，最高上限為每分鐘$4。充電完成後務必於寬限期內駛離。

二、全港10大熱門充電站盤點

1. 金鐘太古廣場

充電規格：太古廣場一期（60kW DC快速）及太古廣場三座停車場「易充站」中/快充，共提供26個充電位（三座佔9個），涵蓋快速及中速充電。

收費：快速充電$3/kWh｜中速充電$2/kWh。供電終止後15分鐘起計逾時充電，將收取$5/分鐘（不足1分鐘亦作1分鐘計）。

泊車費用：停車場時租約$32-$38/小時（以場內公布為準）。

成本分析：以快速充電$3/kWh計算，45分鐘充入35kWh，電費成本約$105。

2. 元朗形點YOHO MALL I期

充電規格：The Point 60kW DC快充樁及Tesla Supercharger

收費：The Point為$40/每15分鐘，可用The Point 積分兌換免費充電節數；Tesla 超充按新界區分段電價。

泊車費用：停車場時租約$20-$26/小時（以場內公布為準）。商場消費滿指定金額可享有免費泊車優惠

成本分析：純自費下滿功率每度電約$2.67/kWh，搭配商場消費積分兌換有機會達至低成本快充。

3. 九龍灣美羅中心1期三號電站

充電規格：180kW超高速DC充電樁（CCS Combo 2），設6個充電位。

收費：按電量計費為$3.50/kWh；按時間計費為$38/每15分鐘。

泊車費用：停車場標準時租泊車費。

成本分析：按度電計費定價透明，180kW高功率輸出能在15分鐘內補充約35-40kWh電量。

4. 啟德AIRSIDE

充電規格：停車場B3層設XPENG×Kineta快充車位（4個車位，最高360kW CCS2）及Tesla V3超級充電站；B3/B4層另設256個中速AC充電車位。

收費：按電量計費，具體費率以NF Touch App或KINETA Charge App即時顯示為準（參考區間：DC約$2-$3.6/kWh）。

泊車及佔用費：停車場時租；快速充電及超級充電完成後有30分鐘寬限期，逾時佔用費每分鐘$2。

成本分析：支援800V高壓平台電動車（如Taycan、XPENG G9），可享極速補能，惟精確度電收費請以場內App即時價格為準。

5. 藍田啟田商場Tesla Supercharger

充電規格：最高250kW Tesla V3超級充電樁（3個充電器）。

收費（Tesla車主）：離峰（01:00-08:00）$1.85/kWh｜次繁忙（08:00-10:00/22:00-01:00）$2.80/kWh｜繁忙（10:00-22:00）$3.70/kWh。擁擠費最高$4/分鐘。

泊車費用：領展停車場標準時租；設15分鐘寬限期。

成本分析：深夜離峰充滿60kWh電池只需約$111，相比日間繁忙時段可省約一半成本。

6. 1亞太中心Tesla Supercharger

充電規格：9支最高250kW Tesla V3超級充電樁。

收費：與啟田站一致（離峰$1.85/kWh；次繁忙$2.80/kWh；繁忙$3.70/kWh），擁擠費最高$4.00/分鐘。

泊車費用：可配合商場購物消費享泊車折抵。

成本分析：九龍東核心要塞，配合商場消費泊車優惠，邊消費邊補電效益高。

7. 荃灣愉景新城L7層Shell Recharge

充電規格：6個Shell Recharge快速充電設施，最高100kW。

收費：DC快充$78/每30分鐘；AC中速按$3.20/kWh計費。

泊車費用：停車場標準時租。

成本分析：若低電量進站充電30分鐘充入約35kWh，每度電折合約$2.23/kWh，需保持高充電功率才划算。

8. 沙田愉翠商場Shell Recharge

充電規格：6個Shell Recharge快速充電站，最高120kW（CCS Combo 2）。

收費：$78/每30分鐘。

泊車費用：領展停車場標準時租。

成本分析：120kW輸出較快，30分鐘內若充入42kWh電量，折合每度電低至約$1.85/kWh，在新界東具競爭力。

9. 尖沙咀K11 MUSEA B4層（SD Charging / Shell）

充電規格：森那美SD Charging設6個快充及15個中充車位；另設Shell Recharge充電站。

收費：Shell按$78/30分鐘；SD Charging離峰（00:00-07:59）$30.30/15分鐘｜繁忙（08:00-19:59）$49.50/15分鐘｜晚間（20:00-23:59）$41.30/15分鐘。

專區附加費：進入充電專區需額外繳付$8/小時（另加停車場時租）

成本分析：日間繁忙時段成本較高，深夜離峰時段折合每度電約$3-$3.3/kWh，適合夜間補電，惟須計入專區附加費。

10. 灣仔香港會議展覽中心停車場

充電規格：CCS Combo 2多槍位DC快速充電樁及AC中速樁。

收費：DC快充$3.4-$3.8/kWh（或每15分鐘$35）｜AC中速$2.8/kWh。

泊車費用：會展停車場標準時租泊車費。

成本分析：港島核心商業區定價標準，槍位多、排隊率低，適合商務差旅急需補能的車主。

三、10大熱門快充站收費與規格對比

充電站 最高功率 最新收費 折算每度電估算($/kWh) 1. 金鐘太古廣場 60kW 快充$3/kWh｜中速$2/kWh $3（快）/$2（中） 2. 元朗形點YOHO MALL 60 kW $40/15分鐘（積分可換） $0 – $2.67 3. 九龍灣美羅中心 180 kW $3.5/kWh $3.5 4. 啟德AIRSIDE 360kW 區間約$2-$3.6/kWh（DC，以App為準） 約$2 – $3.6 5. 藍田啟田商場 Tesla 250kW 離峰$1.85｜次繁忙$2.80｜繁忙$3.70｜擁擠費最高$4/分鐘 $1.85 – $3.7 6. 1亞太中心Tesla 250kW 同上 $1.85 – $3.7 7. 荃灣愉景新城Shell 100 kW 快充$78/30分鐘（中速$3.2/kWh） $2.23 – $3.6 8. 沙田愉翠商場Shell 120kW $78/30分鐘 $1.85 – $3.2 9. 尖沙咀K11 MUSEA 多規格 離峰$30.3｜晚間$41.3｜繁忙$49.5/15分＋$8/hr專區費 約$3 – $4 10. 灣仔香港會議展覽中心 快充/中速 快充$3.4-$3.8/kWh｜中速$2.80/kWh $2.8 – $3.8

四、車主必備2大實用搵位與精算工具

「香港出行易」：運輸署官方整合數據，即時顯示全港公營及私營快充站剩餘槍位數量與即時運作狀態。

「PlugShare / Kilowatt」：車主社群實測回報平台，即時更新壞槍狀況、實際最高充電功率及現場專區收費變動。

資料整理：B1807

圖：SD Charging、KINETA、愉景新城、三號電站