隨着國際能源價格持續波動，香港汽車燃油零售牌價近年一直高企，對於本地車主而言，養車成本中最大開銷莫過於日常入油。然而，單看各油站掛出的官方「牌價」，往往會被高昂數字嚇退。事實上，消委會已推出油價優惠資訊平台，大家只要善用各油公司的油卡折扣、特定日子免費升級，以及各大銀行信用卡的疊加玩法，每升汽油實際能扣減超過$10！今天起《駕駛艙》利用AI幫各位車主分析每周全港入油着數最新情報！(註：所有價格及優惠只供參考，以油站即時最新公布為準)

《駕駛艙AI貼士》對抗高油價！AI分析本周全港入油着數最新情報！5大油卡折扣比拼、地區油站隱藏優惠一文看清

《駕駛艙AI貼士》為廣大車主追蹤2026年7月上旬全港最新汽油價格，並公開各區「神級優惠油站」，助你精明出車，慳盡每滴油！

【最新官方基準牌價】

目前香港各大油公司的統一官方零售牌價：

普通無鉛汽油：$31.84/升

特級無鉛汽油（超級/V-Power）：$33.64/升

1. 5大油公司：常規油卡折後價大比拼

不論你在哪一區，只要申請各大油公司的基礎會員卡（俗稱油卡），如Smiles卡、Shell GO+、X Card等，即可享有即時折扣。以下為大家整理截至 7月2日 最新基本油卡折後價及最划算的特定日子玩法：

油公司 普通無鉛折後價 （基本折扣） 特級無鉛折後價 （基本折扣） 2026年7月最新特定日子、優惠 中國石油（PetroChina） $24.84 （減$7） $22.42 （減$11.2） 最平低至$20.64/升！ 逢周一、二、四特級直減$11.0；周三「折扣升級日」特級直減$12.0；周五至日特級直減$11.2兼享免費升級（即用普通油價入特級油）。 埃索 （Esso） $22.84 （減$9） $23.64 （減$10） 逢周二、五特級（Supreme+）直減$10/升，普通（Extra）直減$9/升；逢周四特設「免費升級」，可以用 Extra的價錢注入Supreme+特級汽油。 中石化（Sinopec） $25.84 （減$6） $23.86 （減$9.78） 憑X Card享基本扣減。逢周二、五特級汽油享有高額折扣。 蜆殼 （Shell） $24.84 （減$7） $26.64 （減$7） 憑Shell GO+會員扣減。逢周三於指定油站享V-Power Racing免費升級；周二、五配合Citi信用卡簽賬，每升可額外再多減$1。 加德士 （Caltex） $30.94（減$0.9） $32.74 （減$0.9） 憑加FUN咭享基本扣減。此油公司極度依賴疊加實體/電子油券（配合信用卡通常每升可扣減$4至$7）。

備註：以上表格內的折後價為 2026年7月2日 當天官方渠道公布之會員基礎扣減。

2. 地區限定！各區特定油站「隱藏版」推廣

除了上述全港通用的油卡折扣及特定日子，油公司為了在個別地區爭奪客源，往往會在指定油站推出獨立推廣。如果車主今日剛好路過或居住在以下地區，絕對不能錯過以下「入油聖地」：

【九龍東精選】中國石油—觀塘油站

限定優惠：免費升級！

在特定日子，車主只需支付普通無鉛汽油的折後價格，即可升級超級無鉛汽油，不妨多架留意。

【港島東精選】中石化—柴灣油站

限定優惠：全日超額直減！

此油站不適用全港常規X Card標準積分及扣減規則，而是現場設有獨立的特選全日優惠（00:00-23:59），每升直接扣減高 達$9.18至$9.54！這讓柴灣站成為港島東車主公認隱藏版入油聖地。

【新界東/西貢精選】Shell —清水灣道油站

限定優惠：平油價錢注入特別油！

前往西貢及清水灣郊遊的車主注意，清水灣道Shell油站經常會在特定日子如周三升級日，以普通無鉛汽油價錢，直接升級 頂級汽油。

3. 精明司機教路：極致慳錢入油3大心法

想要將養車成本減到最低，單靠一張油卡或順路去特定油站還不夠。精明司機建議車主應配合以下3大策略，將優惠發揮到極致：

「油卡+信用卡」疊加

絕不要單純使用現金或普通信用卡付款。善用如Esso聯名卡及指定信用卡在特定日子簽賬，賺取額外現金回饋或飛行里數：

東亞銀行BEA GOAL信用卡：本地油站交易享高達6.4%現金回贈（每月最多可享$200）。

大新MyAuto車主信用卡：入油及充電享3.2%現金回贈，常開車的朋友連「易通行」隧道費也有8%回贈。

Citi信用卡：逢星期二、五到Shel 入油，Shell GO+會員憑Citi信用卡可享額外每升多$1折扣（合共至少減$8/升）。

滙豐EveryMile信用卡：指定油站簽賬每消費$2即可賺取1里數，最適合喜愛旅遊儲里數的車主。

認清「免費升級日」

很多油公司在全港或特定油站會有汽油免費升級，請養成看準日子才入特級油的習慣。例如星期三去Shell、星期四去Esso、或星期五至日去中國石油，利用這3家油公司的「免費升級」，直接用普通無鉛汽油價格享用特級超級汽油。

下載「油價資訊通」App

價格與優惠瞬息萬變，消費者委員會開發的「油價資訊通」App，能實時對比當刻全港各油公司的折扣與信用卡最新動態，出車前花1分鐘查看，隨時能為你省下幾十元。

編按：本文所載之油價及折扣資料基於 2026年7月2日 消委會及各大油公司公開資訊整理。各油公司及特定油站保留隨時更改或終止有關優惠之最終決定權。建議駕駛人士入油前向油站職員查詢最新詳情。

圖片：中國石油、Esso、東亞銀行、消委會、Google Maps