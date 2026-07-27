炎炎夏日，Tesla車主又迎來了年度重頭戲——2026夏日軟件更新。根據外媒報道，Tesla已經開始推送最新系統版本，並在官方平台上公布完整更新清單。今次更新不但大幅提升車載AI助手Grok的能力，更將多項核心設定下放到手機App，讓日常通勤以至長途出行的體驗變得更無縫。以下為大整理點今次更新的4大重點！

Tesla 2026夏日更新推送！Grok AI接管車廂控制 行程規劃偏好優先 4大重點車主必看

1. AI助手Grok全面升級：接管車廂控制功能

自去年Tesla引入AI助手Grok以來，不少車主認為它只是一個螢幕上的「聊天機械人」。不過隨着今次夏日更新，Grok終於獲得了車輛功能的實質控制權。

語音指令全面化：駕駛者現可透過語音指令要求Grok撥打電話、搜尋並播放音樂、調校冷氣溫度，甚至打開手套箱。

即時車輛設定解答：系統支援透過語音解答有關Tesla車輛設定的問題，真正追上目前主流的智能語音互動體驗。

2. 智能導航與精準電量規劃

導航系統在今次更新中亦變得更聰明，為車主提供更個人化導航體驗：

主動式自動導航：不再局限於屋企、公司或行事曆上的地點，系統會主動學習車主的日常駕駛習慣，例如上班途中的學校接送點，或者下班後常去的健身室，並在你輸入目的地前主動建議路線。

偏好路線：優先選擇車主過往常用的道路，而非單純以最快路線為預設。

手機預設抵達電量：對於正準備長途旅行的車主來說，絕對是一大喜訊。用戶可直接在手機App，預先設定到達目的地時希望剩餘的電量，讓行程與充電規劃在出門上車前已經準備妥當。

3.車廂娛樂大升級：Caraoke變身計分唱K房

車廂娛樂一向是Tesla強項，是次更新帶來更具互動性的體驗：

Caraoke計分系統：以往只能純唱的Caraoke功能，終於加入了計分系統（僅限泊車狀態下使用）。等待充電或者泊車休息時，可以點播林憶蓮的演唱會經典金曲與親友一較高下，得分記錄更會保存在駕駛者檔案中。

後排螢幕鎖定：針對配備後排螢幕的車款，如最新版Model 3、Model Y，後座乘客依然可以觀看影片，但播放內容的控制權將會鎖定在前排乘客手中，方便家長管理小朋友的視聽娛樂。

4. 手機App功能擴充：無縫管理車身與自駕數據

除了上述功能，今次更新亦將更多自訂選項整合至手機App：

分享「自動駕駛」數據：車主可以直接在手機查看並分享行駛里程及連續紀錄。

輕鬆上載自訂車身顏色：過往需要使用USB手指才能載入3D車身圖案，如今能透過手機App直接上載。Tesla更為此提供了專用的圖案庫，省卻不少繁瑣步驟。

更新提醒：

這次2026夏日軟件更新目前正分批推送，預計需要幾星期時間才能推送至所有車輛。各位車主不妨留意一下手機及車廂內的更新提示，第一時間體驗全新的智能駕駛生活！

文：B1807

圖：Tesla